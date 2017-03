Vi spurte åsabuen om bybanen: – Bygg en underjordisk tunnel – Det må gå fort, mye raskere enn bussen i dag for at det skal være interessant, sier Karianne Aarland.

Meningene var mange og engasjementet stort da Åsane Tidende tok turen bort til bussterminalen for å høre hva folk faktisk mener om en bybane til Åsane.

Politikerne har snakket om bybanen i mange år, men vil åsabuen egentlig ha skinnegående trafikk i bydelen?

Ja, takk, mener Karianne Aarland.

– Først og fremst ønsker jeg at en eventuell bybane skal gå gjennom fjellet, ikke over bryggen, men det viktigste for meg er at det skal gå fort. Jeg bruker nok tid fra før på å komme meg til sentrum, sier Aarland, som allerede har sittet på buss fra Hordvik da vi møter henne på bussterminalen. Derfra skal hun videre til sentrum.

– Jeg håper en bybane vil gå fortere og mer effektivt enn bussen, og hvorfor ikke bygge en underjordisk tunnel til bybanen. Det høres ut som en god løsning, sier hun.

– Fra Åsane til Flesland

Walter Løvaas er opptatt av trasévalg og forlengelse av bybane helt til flyplassen.

– Det har jo vært et stort politisk engasjement angående bybane til Åsane lenge nå. Jeg tror en bybane hadde vært praktisk, og en løsning med bane helt til Flesland, ville vært veldig gunstig.

– Mye av grunnen til drøyingen av bybanen til Åsane er vel at Fyllingsdalen ble prioritert først. Jeg tror nok ikke det vil skje noe i Åsane på veldig lenge, forklarer han.

Han peker videre på et ganske annet trasévalg enn våre politikere, og sikter til trikken i Bergen på tidlig- og midten av 1900-tallet som gikk gjennom Øvregaten.

– Gjennom Øvregaten?

– En trasé i Øvregaten, slik som i gamle dager, kunne vært en fin løsning og samtidig som vi unngår bybane over Bryggen, men vi får se, påpeker han.

Lillian Hartveit som bor på Flaktveit, er klokkeklar:

– Jeg vil veldig gjerne ha bybanen til Åsane. Det vil knyte bydelene mer sammen og gjøre fremkommeligheten mye bedre. Det bor jo mange folk i Åsane, så gjerne bybane gjennom hele bydelen, sier Hartveit.

Anne-Guro Horstad er enig.

– Jeg er positiv til bybane i Åsane, uten at jeg er kjempeengasjert i dette. Men i utgangspunktet, ja til bane, men ikke over Bryggen, sier hun.

Helmod Mikkelsen mener heller busstilbudet bør utvides.

– Det er vel brukt mange millioner allerede, og ingenting har skjedd. Det burde vært folkeavstemming for bybane til Åsane, men jeg mener heller at busstilbudet burde blitt utvidet, og prisene senket, sier han.

