Låsgründer med livreddende idé – Jeg begynte å tenke på konseptet etter at jeg ble kontaktet av et borettslag, hvor en av beboerne døde fordi ambulansepersonell ikke kom raskt nok frem til leiligheten. Det sier hovedeier av Bergen låsservice, Stein Erik Hansen. Han står bak en idé, som kan redde mange liv.

– Tenk deg at du blir syk eller skadet og må ringe etter akutt hjelp. Ambulansen rykker ut, men i mellomtiden besvimer du og kan dermed ikke åpne opp for dem. For å komme inn hoveddøren til bygget du bor i, må helsepersonalet enten kontakte politiet for å knuse opp døren eller få tak i styret og vaktmester. Mye verdifull tid går tapt, sier Hansen.

Nå har Bergen låsservice i Kollåsskiftet utviklet en idé, som skal hindre både ødelagte dører og spare livsviktig tid.

– Vi monterer opp en nøkkelsafe, som vi er eneimportør av, utenfor hovedinngangene til aktuelle borettslag. Den skal inneholde hovednøkkelen til bygget. Ved å ringe et 12-sifret nummer som står utenpå safen, aktiviserer ambulansepersonell en nøkkel som de har liggende på en trygg plass i bilen. Dermed kan de åpne safen og hente ut hovednøkkelen. Dette er en prosess som går langt fortere enn å knuse en dør eller få kontakt med styret eller vaktmester, sier Hansen til Åsane Tidende.

Hver gang en nøkkel tas ut eller returneres i safen, går det en sms til styret sameiet eller borettslaget.

52 ambulanser deltar

Samtlige ambulanser i bergensområdet har nå fått en nøkkel som kan aktiviseres og brukes der borettslag har montert safe. Samtidig har Bergen låsservice laget et kart via en app, som forteller helsepersonell hvilke sameier eller borettslag som har safen.

– Dette er et system som vi håper og tror at skal redde mange liv, sier mannen som startet Bergen låsservice i 1994.

– Hvorfor er det ikke gjort før?

– Det er det nok flere som lurer på. Jeg har tenkt på det siden 2009, og har brukt mye tid på å utvikle ideen. Nå har vi kommet i gang, men har ligget litt lavt i terrenget for å teste det ut. 12 borettslag er nå tilknyttet safen, og har prøvd den siden oktober. Samtlige er godt fornøyde så langt, sier han.

Systemet har fått navnet NES som betyr nødetat safe. Et klistremerker er å finne alle steder den forsikringsgodkjente safen er montert.

Eneste i landet

Ifølge eier Stein Erik Hansen og daglig leder Geir Boge, er Bergen låsservice de eneste i landet som tilbyr denne type nøkkelsafe til nødetater.

– Vi har kontakter rundt om i Europa, og jeg kjenner heller ikke til at det finnes andre steder. Uansett er det en enorm trygghet og sikkerhet for dem som har en slik safe utenfor hoveddøren. Vi har kun fått positive tilbakemeldinger, sier Hansen som etter avtalen med Helse Bergen nå har fått positive svar fra flere boligbyggelag, AMK i Oslo og Akershus.

­– Det er en billig investering, og vi tror NES vil være de fleste steder i landet innen få år, avslutter Stein Erik Hansen.

