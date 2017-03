– En stor opplevelse – Jeg elsket kampsport da jeg vokste opp i Bosnia. Det er fantastisk å være tilbake igjen på matten, sier Goran Rokolj fra Myrdalsskogen etter sølvet i EM.

Etter flere år som talentfull judo-utøver i sin ungdom, måtte Goran flykte fra et Jugoslavia i oppløsning og den påfølgende Bosnia-krigen.

Han flyktet til Canada fra Bosnia da han var 17 år gammel, hvor han bodde i ti år. Hans lidenskap forsvant aldri, men idretten ble det lite tid til i hans ti år på det Nordamerikanske kontinentet.

– Jeg drev masse med judo da jeg var liten i Jugoslavia, og deltok i mange kamper og mesterskap. Jeg vokste opp med kampsporten, og elsket det.

– Etter at jeg kom til Canada ble det andre ting som var viktigere. Jeg savnet å drive med judo, og fikk etter hvert øyene opp for Ju-jitsu som var en stor idrett i Canada, men det var først da jeg kom til Norge at jeg begynte å satse på dette, sier han.

Tilbake på matten

Goran kom til Norge og Åsane da han var 37 år, og har bodd i Myrdalsskogen i fem år nå.

– Det var utrolig interessant å prøve en helt annen kampsport. Selv om Ju-Jitsu ikke er veldig stort her har det vært fantastisk å være tilbake igjen på matten, og å være en del av et stadig voksende miljø innen sporten her i bydelen, sier han.

Nå har åsabuen drevet aktivt med den brasilianske kampsporten med japanske røtter i fem år. I tillegg trener han unge rekrutter, og brenner for å skape større interesse og engasjement rundt sporten i Bergen.

– Interessen er veldig voksende, og det er fantastisk å se hvor mye større sporten er nå enn da jeg kom hit. Vi er over 200 medlemmer i lokalene i sentrum, og mange på Mudo-senteret her i Åsane også, sier han.

Storfornøyd med sølv

Nå trener han nesten hver dag, og fikk sin belønning da han tok medalje i 40- til 45-årsklassen under EM i Portugal tidligere i vinter.

– Jeg vant sølv, og er utrolig stolt over den prestasjonen. Jeg fikk belønning for det harde arbeidet jeg har lagt ned i en sport som er veldig annerledes enn judo. Det var en stor dag, smiler han.

Han legger til:

– Det var verdens nest største konkurranse, og hallen var fylt opp med rundt 3000 tilskuere. Det var en stor opplevelse. Jeg satte et stort press på meg selv, og er glad for sølvmedaljen.

– Var du langt fra gullet?

– Det var en tøff finale, og jeg møtte overmakten i en britisk soldat. Han var bedre enn meg, men jeg vil prøve igjen. Kanskje jeg klarer gullet neste år, smiler han.