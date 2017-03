– Går så ofte vi kan Turgruppen i regi av Åsane frivilligsentral har blitt fem år. – Et flott tilbud som gjør at vi kommer oss ut. I tillegg er det veldig sosialt. Vi går så ofte vi kan, sier Dagmar Soltvedt og Daghild Helle.

Daghild Helle og Dagmar Soltvedt er to av turgåerne som har vært med på mandagsturer, den nå fem år gamle gruppen i regi av Åsane frivilligsentral, i lang tid. Begge to er godt fornøyde med tilbudet som både gir dem trim og sosialt samvær på samme tid.

– Jeg liker når det er litt tungt og utfordrende. Det er godt å få trimmet litt, og jeg er derfor blant annet glad i turene til Høgstefjellet og Veten, sier Helle.

Soltvedt nikker samtykkende.

– Ja, vi liker litt utfordrende turer. I tillegg er det lagt vekt på det sosiale, og det er også hyggelig, sier hun.

Ingen rusletur

Irene Hennøy, en av turlederne for mandagsturene, forteller at de nå akkurat har startet på det sjette året med aktiviteten.

– Det hele startet straks Åsane frivilligsentral ble en realitet. Nå er dette like over fem år siden, og i dag har vi snitt 30 deltakere hver mandag, sier hun.

Hennøy er kjapp med å presisere at oppmøtet varierer litt etter været.

– Når været er dårlig stiller det mellom 25 og 30 mennesker, mens på godværsdager passerer vi fort 40 mennesker på tur. Den siste tiden har det jevnt og trutt dukket opp nye folk som vil være med, og vi håper selvsagt at de raskt blir en del av den faste gjengen, sier hun.

Hennøy poengterer at dette ikke er en rusletur.

– Dette er for dem som ønsker å ta seg litt ut. Her går vi for å holde oss i form, og det blir stadig viktigere dess eldre vi blir. Det er pyton for helsen å sitte i sofakroken, sier hun til Åsane Tidende.

Helle og Soltvedt har gått mandagsturer så ofte de har hatt anledning siden henholdsvis 2013 og 2014, og de har definitivt ikke tenkt å gi seg med dette.

– Nei, jeg skal fortsette så lenge helsen holder, sier Soltvedt.

Det samme gjelder for Helle.

– Jeg har ingen planer om å slutte å gå på tur med denne gjengen. Det er kun helsen som kan stoppe meg i fremtiden, avslutter Daghild Helle.

