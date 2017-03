Gullhelg for Markus og Marte Under helgens norgesmesterskap i kortbanesvømming i Alexander Dale Oen arena, viste Åstveitsvømmerne ingen nåde til konkurrentene.

Best ut av det kom Markus Lie og Marte Heggertveit. Svømmekometen Lie var gullfavoritt i flere disipliner, og han viste seg verdig idet han hentet hjem fire gullmedaljer og en bronsemedalje. Heggertveit var ikke noe dårligere, og hentet fire gull og to sølv. På toppen av det hele satte hun ny personlig rekord på 50 meter rygg for funksjonshemmede.

Må ikke bli kjepphøy

Markus Lie sikter mot OL deltakelse i 2020. Men før den tid jobber han mot de internasjonale stevnene som VM i Budapest til sommeren og EM i København i desember. Norgesmesterskapet på hjemmebane tok han som treningsstevne, og avslører at han ennå ikke har toppet formen for sesongen.

– Det har vært en bra helg med mange øvelser og tett program. Jeg har litt igjen før formen er helt på plass, forteller han.

Den ydmyke 21-åringen lar seg ikke distrahere av helgens medaljer.

– Jeg trener rundt 28 timer i uken for å nå målene mine. Det er kjekt å vinne på hjemmebane, men det er ikke noen grunn til å bli kjepphøy. Å bli blant verdens beste svømmere krever prioritering, og man må ofre litt, forteller han jordnært.

