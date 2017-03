Kjendis på tre ben For over ti år siden mistet katten Bella det venstre bakbenet og hoften. I dag er hun gatens helt.

– Mange får nesten sjokk når de ser henne. De forstår ikke at en katt kan ha det greit med kun tre bein, sier matmor Anita.

Bellas historie begynner i 2004. Som kattunge ble hun da funnet på Nesttun ute alene. Anita og mannen Kjell adopterte henne fra Dyrebeskyttelsen i Bergen, da hun var ti måneder gammel. Siden de hadde to små gutter på det tidspunktet, en på to og en på fem år, ønsket de en katt som tålte aktivitetsnivået til barna.

Liv Sandal som arbeider hos Dyrebeskyttelsen, lot dem møte to katter som hun mente kunne være aktuell.

– Da tenkte vi at den som går best sammen med barna, den velger vi, forteller Anita.

Utsatt for ulykke

Etter rundt ett år hos familien i Storåsen forsvant Bella sporløst.

– Bella var borte i dagevis, og vi fryktet at hun var blitt påkjørt. Én uke senere fant Kjell henne, og da var det ene benet bare splinter, sier Anita.

Anita jobbet da som sykepleier, og skjønte med én gang at foten ikke stod til å redde. De tok henne til dyrlegen som da sa at de hadde to valg: amputasjon eller avlivning. Valget var lett for familien.

– I starten var vi litt bekymret for hvordan katten ville tåle handicappet, meddeler hun.

Nå blir Anita provosert av folk som mener katter bør avlives, fordi de tror kjæledyrene vil leve et uverdig liv uten et lem.

– Ti år har gått, og Bella er blitt en gammel dame. Hun er beryktet i gaten, og klarer seg fint med tre bein, sier matmor.

Skjuler med halen

Hvert år blir Bella undersøkt av en veterinær.

– Vi sier hver gang vi er der at han må gi oss en tilbakemelding, dersom Bella ikke har det ok lenger, forklarer Anita.

Hun forteller videre at Bella har for vane å legge halen der hvor foten hennes brukte å være, som for å skjule at hun mangler et lem.

– Man ser det ikke med mindre hun går, bemerker Anita.

En av kattens yndlingsaktiviteter er å drikke rennende vann fra springen.

– Før hoppet hun opp selv, men nå har hun blitt så gammel at hun trenger hjelp. Hun blir tretten år. Jeg tør ikke tenke på den dagen hun ikke er mer, understreker åsabuen.

Roser Dyrebeskyttelsen

I 2012 fikk Bella en ny kattevenn. Anita og Kjell adopterte da to år gamle Rex fra Dyrebeskyttelsen. Anita mener det er positivt å adoptere en eldre katt til fordel for en kattunge.

– Da vet man hvilket lynne katten har. De som arbeider hos Dyrebeskyttelsen kjenner kattene, og vet hvilke familier de passer sammen med, poengterer hun.

Hvert år når familien drar på ferie drar også Bella og Rex på ferie.

– Da er de på Eikås kattepensjonat, forteller Anita og fortsetter,

– Bella er som en kjendis der oppe, avslutter hun med et smil.

