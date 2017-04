KOMMENTAR: Kan Mjelde skape et topplag? Åsane vraket sin mest suksessfulle trener gjennom tidene. Det forplikter, og gir Mons Ivar Mjelde et langt større forventningspress enn sin forgjenger.

Det skulle bare mangle at klubben holder ord etter kaoset i høst. Men er det en befriende, herlig optimisme, eller håpløs overvurdering?

For spillergruppen og Mons Ivar Mjelde vil gjøre Åsane til en kvalikkandidat. Og det passer inn i klubbens uttalelser etter bråket i høst rundt Kjetil Knutsens avgang.

De ønsket å ta nye steg, og åpenbart prestere enda bedre, eller så hadde klubben aldri kvittet seg med mannen som nå jobber i Bodø-Glimt.

Åsane fotball gikk for et stort navn, og fikk napp.

Så gjenstår det å se om Mons Ivar Mjelde kan prestere bedre enn sin forgjenger.

Åsane har press på seg

– Kjetil Knutsen gjorde en strålende jobb med Åsane i flere sesonger. Nå blir det min jobb å ta laget enda et steg videre, sa Mjelde til Åsane Tidende tidligere i vinter.

Og nettopp det beskriver klubbens største utfordring denne sesongen: Åsane har for første gang siden opprykket press på seg til å levere bedre enn sesongen før. Ganske mye bedre.

Hvorfor?

Ikke fordi mannskapet er så fryktelig mye sterkere. Rett og slett fordi et flertall i klubben valgte å vrake mannens som ledet Åsane til en historisk god plassering i fjor.

Men, mannskapet ser egentlig ikke veldig mye sterkere ut enn i fjor.

Ikke mye svakere heller. Det bør holde til å sikre ny kontrakt. Utvilsomt.

Og ser vi på lagene i årets Obosliga, bør laget fra Myrdal bite godt fra seg. Det holder imidlertid ikke til en topp seks-plassering. Bråket i Åsane-leiren etter sesongen 2016 og ansettelsen av Mons Ivar Mjelde forplikter.

Og det er umåtelig herlig å høre en engasjert Osterøymann som vil kjempe i toppen med lille Åsane.

Det er heller ikke dumt, eller et skudd langt over mål.

Og visst er det unge Åsane-laget godt. Kanskje ikke godt nok til å bli et lag å regne med i toppen av landets nest øverste divisjon.

Uansett, med den nye seriestrukturen som betyr at kun to lager rykker direkte ned, mens ett må spille kvalik for å overleve, bør det betyr at Åsane slipper å tenke nedrykk denne sesongen.

Men fallhøyden og presset er større i år.

Det kan mannskapet til Mjelde vokse med. Det kan også ende i mageplask. Laget bør uansett være godt nok til å havne et sted midt i mellom.

Les hele kommentaren og Mons Ivar Mjeldes ambisjoner for 2017-sesongen i onsdagens papiravis, eller e-avis.