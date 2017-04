– Påsken i kirken er mer enn ord – Påsken er helt klart sentrum i kirken, sier sokneprest i Salhus kirke, Bernt Forstrønen. Selv synes han påsken er en meget sterk og emosjonell opplevelse, og han gleder seg hvert år.

Åsane Tidende møter Forstrønen i Salhus kirke for en prat om påske og tradisjoner i kirken.

– Ting har nok endret seg noe med årene, erkjenner Forstrønen, og utdyper at folk har andre livsstiler nå enn tidligere.

Likevel har påsken fremdeles en sterk plass i kirken, og i Salhus kirke tar de dette på alvor.

Byrder og synd

Salhus kirke har gjort sin egen lille vri i forbindelse med påsken. Helt foran står et trekors laget av ribbede greiner fra fjorårets juletre.

– Det er et ganske stygt og skjevt kors, ler Forstrønen, men legger til: Jeg synes også at det er det fineste korset!

Han forklarer at juletre-korset gir en påminnelse om at jul og påske henger sammen

– Det er en påminnelse om at Gud ble et menneskebarn, at han var flyktning, at han ble prøvet og gjennomgikk store lidelser.

Forstrønen forteller at de pleier å legge steiner under trekorset på skjærtorsdag. Disse grå steinene symboliserer synd og byrder.

Soknepresten forteller videre at korset fylles med gule liljer påskemorgen.

– Deretter tar alle med seg en lilje, og så går vi ut på gravplassen og synger. Det er en utrolig fin opplevelse.

Forstrønen er opptatt av at man ikke bare snakker med ord.

– Noen liker bedre å føle, tegne eller bruke andre sanser for å uttrykke hva Jesus betyr for dem, presiserer han, og understreker at vi kanskje ikke er så flinke til dette i de norske kirkene.

Elsker påsken

I Salhus kirke legges det også opp til en festdag søndagen etter påske.

– Vi kaller denne dagen for oppstandelses-gudstjeneste, og da har vi også konfirmantene med oss. Det er en dag for fest og seier!

Selv synes soknepresten at påsken er helt fantastisk, og han gleder seg stort hvert år.

– Påsken utfordrer alt i meg. Den rommer håp, skuffelse over ting jeg ikke får til, mulighet for tilgivelse, tvil og glede. Jeg får muligheten til å gå i meg selv.

Nattverden er en sentral del av påsken, og Forstrønen forteller at det er et måltid med mange lag og innhold.

– Det er symbolet på et fellesskaps-måltid. Se bare på brødet – alle kornene som til sammen utgjør ett brød. Det samme gjelder for de mange druene som utgjør vinen, smiler han, og presiserer at de prøver å ha nattverd hver søndag i Salhus kirke.

– Det er et kjærlighetsmåltid, hvor man kan komme og bare motta. Det er så konkret, enkelt og stort på samme tid.

Nytt liv

Forstrønen konstaterer at påsken handler om håp, og at det er en del av kjernen.

– Det er også håpet om et liv etter døden som gir en prest styrke til å holde begravelser.

Han poengterer at påsken er overveldende, og at det er så mye vi kan ta innover oss.

– Påsken kunne ikke ha vært på en annen tid enn våren. Det er da alt spirer og får nytt liv, smiler presten.

Han ønsker hvert år at det skal holdes dåp første påskedag.

– Stort sett skjer det, og det er veldig fint, smiler Bernt Forstrønen til slutt.



