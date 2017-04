Unner seg mer snop i påsken – Det legges opp til at man skal være litt usunn i påsken og ved andre høytider, sier Birgitte Elise Gaulen (18) fra U. Pihl videregående skole.

Malin Tvedt, Jasima Ameer og Birgitte Elise Gaulen er enige om at det må være lov til å spise snop i blant, og spesielt i høytidene.

– Spiser dere mye snop i påsken?

– Ja, svarer Tvedt og Gaulen fort og smiler.

Ameer opplever ikke at det blir spist mye mer enn vanlig i påsken, men erkjenner at hun ikke har verdens beste kosthold til vanlig.

– Jeg for min del unner meg mer snop i påsken og i høytider generelt, sier Gaulen ærlig.

De tre jentene har priskrigen fra forrige påske friskt i minne.

– Det merkes spesielt her på skolen, og vi har butikker rundt oss på alle kanter, sier Tvedt, og forteller at mange fra klassen kom tilbake fra friminuttene med godteposer.

Unngår Freias lilla egg

Jentene opplever at det ligger forventinger om usunne matvaner i påsken og ved andre høytider.

– Vi har jo påskeegg i påsken, og julestrømper i julen, understreker Gaulen.

– Ja, det har blitt en norm at man skal spise litt ekstra da, samtykker Tvedt.

Gaulen erkjenner at hun ikke er så flink til å spare, og at hun gjerne spiser mer enn hun hadde tenkt når det er tilbud.

– Jeg planlegger å ha godteri over lang tid, men det pleier ikke å bli slik, sier hun.

Freias påskeegg i lilla pakning forbindes av mange med påske. Tvedt, Gaulen og Ameer er ikke like begeistret for den mye omtalte fristelsen.

– Jeg har prøvd å unngå de eggene etter alt snakket om palemolje. I fjor prøvde jeg å spise dem, men fikk dårlig samvittighet, innrømmer hun.

Gaulen mener at eggene er litt dyre, og Tvedt påpeker at man kan få mye mer for pengene dersom man kjøper en vanlig sjokoladeplate.

Ikke et stort problem

– Synes dere generelt at snop er dyrt?

– Ja, sier Gaulen.

Tvedt og Ameer er enige, men poengterer at frukt også er veldig dyrt.

– Jeg synes egentlig at sunn mat er dyrest, sier Ameer, og sikter til eksempler fra lunsjpausene, hvor mange kjøper boller.

– På Meny har de jo sånn «plukk og mix tre bakverk», konstaterer Gaulen.

Jentene opplever at mange velger å kjøpe seg salat på salatbaren dersom det er tilbud.

– På de dagene ser vi mange komme med salatbokser, men det er ikke ofte ellers, sier Ameer.

– Hva tenker dere egentlig om priskrig på smågodt?

– Jeg tenker at det er både positivt og negativt, svarer Gaulen, som synes det er enklere å holde seg unna snop når det koster penger.

– Prisen har faktisk litt å si, i hvert fall for meg.

De to andre er nokså enige, men tror ikke at priskrig på smågodt er et stort problem i samfunnet.

Litt kos

De tre jentene antar at de kommer til å kjøpe billig smågodt til påske også i år. Gaulen forteller at det er en veldig smitteeffekt når enkelte elever kommer inn med smågodtposer fra butikken.

– På starten av dagen ser vi noen få godteposer, og til slutt har alle kjøpt, smiler hun, men legger til at det virker litt sprøtt når noen sier at de spiser fem-ti kilo.

– Jeg tror ikke priskrigen er helseskadelig over så kort tid, men selv fikk jeg faktisk nok av snop i en periode etterpå.

De tre attenåringene er likevel enige i at det må være lov til å kose seg litt, og at en fullstendig stopp i snopespising ikke er veien å gå.

– Jeg prøvde å kutte ut snop en gang, men det endte bare med at jeg tenkte på det hele tiden, og da fikk jeg lyst på mer, sier Gaulen.

Hun tror derfor måtehold er bedre enn å være for streng, og de to andre samtykker i det. I påsken skal de kose deg uten å tenke på kalorier.



