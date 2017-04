17. mai-program i Åsane Tidende Åsane Tidende gir alle skolene i bydelen mulighet til å markedsføre sine 17. mai-arrangementer helt gratis i lokalavisen. Send oss deres program allerede nå.

Helt siden 1993 har vi i Åsane Tidende informert leserne våre om alt som skjer på skolene i nærområdene deres på nasjonaldagen, enten det er på Tertnes, Rolland, Flaktveit, i Salhus, Eidsvåg, Mjølkeråen eller på Haukås. Over to hele sider i avisen skal vi orientere om alt som skjer i nærområdene fra Hordvik i nord til Eidsvåg i sør på nasjonaldagen, men i likhet med tidligere er vi avhengige av din hjelp for å få dette til.

Vær tidlig ute

Vi ber derfor dere som sitter i foreldrenes arbeidsutvalg eller i skolenes 17. mai-komiteer om å sende inn programmene straks de er ferdige. Send det i word-format på e-post til nina@aasanetidende.no. Sist frist er tirsdag 2. mai klokken 10.00. Planen er at 17. mai-programmene skal stå på trykk i vår fulldistribusjon som går ut til alle husstander i bydelen onsdag 10. mai.

Hjelp oss med å informere åsabuen om hvor og når de kan få med seg loddsalg, lykkehjul og flaggheising. Ta også med eventuelle opptredener fra kor eller korps. Det samme gjelder angående taler. Fortell oss også hvor ruten går, dersom dere skal ha tog på nasjonaldagen. Send oss informasjon med klokkeslett, og kanskje det da kommer enda flere mennesker for å feire 17. mai på nettopp din skole.

Vi minner igjen om fristen 2. mai. Program som blir levert etter dette har vi dessverre ikke mulighet til å trykke i Åsane Tidende.