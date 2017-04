Bosskaos rundt Liavannet Bosset flyter i deler av området rundt Liavannet. – Jeg har bodd her i 25 år. Det har aldri sett verre ut, sier Bjarne Sværi.

Åsane Tidende blir med turgåer Bjarne Sværi rundt Liavannet. Han er sjokkert over mengdene med søppel og rot som flyter i nesten hele området rundt Liavannet.

– Forferdelig og veldig lite trivelig å gå tur rundt et så fint sted når det flyter over av plast, puter, bildeler og alt mulig annet i området. Noen må jo ha ansvar for å rydde her, spør han.

Og Sværi har definitivt et poeng. Områdene rundt vannet ser skrekkelig ut, spesielt rundt Lefdal sin tomt som er en av flere naboer til turområdet i Åsamyrane.

– Om det er Lefdal sitt ansvar, eller kommunen, eller en annen privat huseier, vet jeg ikke, men slik kan det ikke se ut, fortsetter Sværi.

Toalett og bil

For vi finner noen overraskende funn på veien. Et toalett, et bilbatteri, et kjøretøy uten skilter, massevis av plast, gamle planker, tomme plastkanner, sofaputer og mye annet rot.

– Det er forsøpling overalt, og spesielt ved elven som går langs Lefdal. Der er skråningen full av plast og isopor. Kort sagt så ser hele området forferdelig ut.

– Det verste er at det står en eierløs bil og mange bossekker, i tillegg til toalettet. Det er mye skrot på industriområdene generelt, fortviler han.

Nå er han lei, og vil ikke gi seg med det første.

– Jeg håper noe skjer snarlig. Jeg har bodd i Åsane i 25 år. Det har aldri sett verre ut, understreker han.

– Vi ønsker å rydde opp

Lefdals tidligere sjef, Ole Alexander Horstad, bekrefter at rydding av områdene rundt Lefdal ikke er kommunal eiendom, og butikkens eget ansvar.

– Det er vårt ansvar, sier han, og henviser videre til Kai Stian Larsen, som denne uken har tatt over stillingen som ny daglig leder for Lefdal Åsane.

