Jubelbrølet som stilnet «Det er så deilig» skrek Nesse Stephensen til Vegard Moberg etter kunstmålet. – Jeg tåler det, og vi kom jo sterk tilbake, sier den tidligere Åsane-kapteinen.

Kjetil knutsen og Vegard Moberg returnerte til Myrdal for opprykksfavoritten Bodø/Glimt i overtidsthrilleren. For tre minutter på overtid utlignet gjestene Åsanes tidlige scoring, og et frustrert hjemmelag fikk se tre poeng glippe.

Kristoffer Nesse Stephensen var kampens gigant og leverte en kunstscoring da han på elegant vis hælflikket inn Soltvedts vakre forarbeid. Han skrek like så greit «Det er så deilig» opp i ansiktet på den tidligere Åsane-kapteinen.

– Ja, han brølte det til meg etter scoringen, men jeg tåler det. Det er jo Nesse Stephensen, så da tar jeg det med en klype salt, smiler han.

– Så fikk jo vi utligningen vår på overtid, så det føles veldig godt å reise fra Myrdal med ett poeng, selv om vi ikke gjorde noen stor kamp. Det var spesielt å være tilbake her som Bodø/Glimt-spiller, sier Moberg.

– Hvor er ledertypene?

Nesse Stephensen var frustrert etter at oransjetrøyene mistet seieren på overtid.

– Vi mangler råskapen og den dyriske vinnerviljen, sier Nesse Stephensen etter at Bodø/Glimt utlignet på overtid.

– Hvor er ledertypene på banen når vi trenger dem? Det var ingen råskap og kynisme mot slutten av kampen. Det var forskjellen på lagene, og det hadde Bodø/Glimt. Prestasjonen er bra, men ingen husker at vi spilte en god kamp mot seriefavoritten, det er poengene som gjelder.

– Vi jobbet oss i hjel, men må bli mye tøffere i trynet, understreker Nesse Stephensen, som var tilbake fra start etter å ha blitt vraket i serieåpningen mot Tromsdalen.

Moberg mener Åsane mistet mye da Mons Ivar Mjelde tok av målscoreren 20 minutter før slutt.

– Vi fikk flyttet laget høyere opp på banen, og merket det spesielt etter at Nesse Stephensen gikk ut. Han er så ekstremt god til å holde på ballen, og har eliteserienivå inn. Åsane-spillerne ble mer og mer nervøse. Det lå en utligning i luften, sier Moberg.

– Godt med poeng

Kjetil Knutsen var ikke fornøyd med prestasjon til bodøværingene, men roser moralen etter det seine utligningsmålet.

– Vi er ikke fornøyde og virket preget. Vi var lenge i trøbbel, men fikk betalt for presset mot slutten. Det var rart å være tilbake, og veldig spesielt, men godt å reise nordover med poeng, påpeker Kjetil Knutsen.

Det var en relativt sjansefattig affære som Åsane styrte før hvilen. Gjestene fra Bodø fikk lite til å fungere, og like etter hvilen skulle vertene ta ledelsen.

En praktfull prestasjon av Soltvedt langs høyrekanten fant Nesse Stephensen inne i boksen. Han hælsparket elegant inn ledermålet. Både Stian Nygard, Senai Hagos og Jaokim Hammersland kunne punkert kampen for Åsane, som i stedet misset markeringen på en corner etter 93 minutter. Martin Bjørnbak stanget inn utligningen.

Åsane spilte veldig mye bedre enn den trøstesløse åpningskampen mot Tromsdalen, men står altså kun med ett poeng etter to seriekamper.

– Tromsdalen er et lag vi skal slå ni av ti ganger. Vi har ikke fått noen god start på sesongen, selv om vi leverte mye bra i dag, avslutter Nesse Stephensen.