Årets påskelam er kommet Det sikreste tegnet på vårens ankomst er lamming. På Øvre Eide gård kom de første små nurkene i slutten av mars, til glede for både store og små.

I en garasje på gården tusler en håndfull søyer med store mager på en deilig seng av halm. To av dem er allerede blitt mødre, og de resterende kommende mødrene ser ut som de er veldig klare for å få sine avkom.

– Sauen sine babyer heter lam. Og de drikker melk fra mammaen og spiser litt gress, forteller Bettina (4).

– Tullelam

På gårdens ti kvadratmeter store barselavdeling er stemningen rolig og avslappet. Enn så lenge er det ikke varmt nok i været til at søyer og lam kan kose seg utendørs på de spirende markene som omringer gården. Men ivrige barnehender plukker gress og høy som deles ut til nysgjerrige krabater. De voksne sauene setter størst pris på gavene, men de minste firbente forstår fort at det grønne som serveres er velsmakende goder.

Som babyer flest er lammene nysgjerrige og smaker på det meste rundt dem. Britt Karin er 10 dager gammel, og vimser rundt i innhegningen med ull i munnen. Det skaper forundring hos de besøkende.

– Sauer skal jo ikke spise ull. Tullelam, humrer Noah (6).

Skopuss

Det sorte lammet bytter raskt ut ulldotten med høy, og tygger prøvende på de lange stråene. Like etter våkner et av de andre lammene, som inntil gresset ble servert ikke hadde det travelt med å hilse på besøket. Selma er hvit og sort, og var knapt en uke gammel da Åsane Tidende kom på barselvisitt. Men den lille sauen er ikke sjenert, og hilser høflig på gjestene som sitter på rad og rekke og venter på at de små skal tørre å komme bort.

– Æææ, den spiser på skoene mine, hvorfor gjør den det, spør Sebastian (6).

Hele forsamlingen flirer, mens det lille lammet sjekker ut både sko og jakker. Alle får minst en sko pusset ren, og anledning til å klappe det fryktløse lammet. Sauemor følger nøye med på hva som foregår. Med litt skepsis godtar hun at lammet utforsker de besøkende. På gården er alle dyrene trygge på at menneskene ikke vil dem noe vondt.



Se flere bilder i vår papiravis eller e-avis.