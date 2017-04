Nå har vi passert 41.000 Åsane har nå passert 41.000 innbyggere, men må fortsatt ta til takke med tredjeplass til fordel for Fana og Bergenhus.

Til tross for at Åsane har økt med 262 personer det siste året, er det en mindre økning enn året før. Fra 2015 til 2016 økte antall åsabuer med 402 personer – nesten det dobbelte sammenlignet med i år. Dette gjør at vi per dags dato står med 41 241 innbyggere, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Med andre ord oppleves mindre vekst enn tidligere, til tross for det som ble spådd i Åsane Tidende i fjor.

Dårlig for Arna, godt for Ytrebygda

Ytrebygda er den bydelen som har hatt størst vekst mellom 2016 og 2017, med hele 520 personer. Vår gode nabo Arna har derimot måttet innfinne seg med nedgang. Her har befolkningen faktisk minket med syv innbyggere, og dette er den eneste bydelen som har hatt nedgang istedenfor oppgang det siste året. Det tilsier en endring fra perioden 2015 til 2016, hvor Arna opplevde oppgang på 96 innbyggere.

Ikke bare Åsane

Bergens størst bebodde bydel, Fana, har også opplevd mindre befolkningsvekst sammenlignet med forrgige periode. Fra 2015 til 2016 økte befolkningen med 391 personer, mens det mellom 2016 og 2017 har vært en økning på 261 mennesker. Bergenhus opplever noe lignende. Fra å ha hatt en økning på 446 beboere mellom 2015-2016, har det vært en vekst på bare 228 personer det siste året. Dette tilsier at alle de tre største bydelene i Bergen har hatt mindre økning i befolkning siste år sammenlignet med året før.



