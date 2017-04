Seriestart i lokalfotballen: Tertnes vil rett opp igjen – Vi føler klubben hører hjemme i 3. divisjon, sier Henrik Reigstad.

Årets seriestart står for døren og til helgen braker det løs for de lokale lagene.

På herresiden er det et revansjesugent Tertnes som ønsker å gjøre oppholdet i 4. divisjon kortest mulig etter nedrykket fjor høst.

– Det var en tøff sesong hvor halve avdelingen rykket ned, og vi har hatt noen utfordrende sesonger før det også. Nå er vi klare på at vi skal være med helt i toppen og kjempe om opprykk, sier Tertnes-kaptein Henrik Reigstad.

Blåtrøyene fra Åstveit var relativt tidlig i fjorårssesongen sjanseløse på å overleve. Årets tropp ser ganske lik ut med spesielt én klar forsterkning.

– Vi har en bra kontinuitet både på spiller- og trenersiden, og Sindre Flaa (tidligere Tertnes-profil) er tilbake i klubben. Vi har i tillegg fått opp noen gode spillere fra egne rekker og er optimistiske med tanke på sesongen, fortsetter Reigstad.

Flaa tilbake

Sindre Flaa ble som kjent hentet til Åsane og bidro til at klubben rykket opp fra 2. divisjon til Obos-ligaen. Etter opprykket forsvant imidlertid den tidligere Tertnes-kapteinen til hardtsatsende Lysekloster, som rykket ned til 3. divisjon i fjor. Nå er midtbanekjempen tilbake i blått.

– Han blir veldig viktig for oss, og tar med seg erfaring og rutine fra et høyere nivå. Han er en kolossal forsterkning for oss, påpeker Reigstad.

Jan Eivind Brudvik tar fatt på sin ellevte strake Tertnes-sesong. Det betyr mye for spillergruppen, mener Reigstad.

– Ekstremt viktig for klubben å beholde en så god trener. Han gir oss mye, både på og utenfor banen, sier han.

Tertnes slo Loddefjord ut av første kvalifiseringsrunde til NM, før laget røk ut mot Trott (Møter Åsane i 1. runde av NM), som ble seriemestere i 4. divisjon i fjor. Trott kan fort bli en av Tertnes sine tøffeste konkurrenter i kampen om den ene opprykksbilletten.

– Det blir en vanskeligere 4. divisjon enn vanlig, men vi ønsker å være med helt i toppen og kjempe om opprykk. Vi føler at Tertnes hører hjemme i 3. divisjon, og mannskapet vårt ser bra ut, understreker han.

Tertnes sesongåpner på Bømlo mot et Bremnes-lag som i flere sesonger har vært et middelmådig 4. divisjonslag. Det bør ligge til rette for en god start for opprykksjagende blåtrøyer.

Vil kjempe i toppen

Bergen Nord starter sin poengjakt hjemme mot Sædalen fredag 21. april. Salhus-laget rykket ned etter en elendig sesong i fjor, og spiller årets sesong i 5. divisjon.

Mathias Macody Lund er ny trener etter at Vidar Brekke takket for seg.

– Vi har et mål om å bygge opp en god treningskultur, og utvikle samtlige spillere i stallen. Vi har innarbeidet en ny spillestil og har jobbet mye med denne stilen gjennom vinteren, påpeker Lund.

Les hele artikkelen i onsdagens papirutgave eller e-avis.