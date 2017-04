Graff tilbake som styreleder i Dyrebeskyttelsen

Skuffet over dårlig respons

Inger Johanne Graff og Hilde Emilie Larsen i Dyrebeskyttelsen har sendt ut over 300 brev til bedrifter i Bergen og Hordaland får å be om støtte til Dyrenes hus på Tertnes. Etter mer enn to og en halv måned har bare 13 svart, og de har i tillegg svart nei. – Vi er skuffet, sier de to dyreforkjemperne.