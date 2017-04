Tok brikkevev til barneskolen Christian Olowo, kjent fra NRK-serien Anno, dro nylig tilbake til røttene sine på Li barneskole. Der sørget han for at dagens sjetteklassinger fikk et innblikk i håndverket brikkevev. – Dette ble en suksess. Alle var engasjerte, smiler han.

Christian Olowo var deltaker i NRK-programmet Anno, der han sammen med 13 andre personer dro tilbake til 1537. De bodde på Erkebispegården i Trondheim, og levde slik nordmenn gjorde for nærmere 500 år siden. En av ukene ble Olowo valgt ut til å være svennelærling i vevelauget, og der lærte han både å sy struthette og å veve bånd med brikkevev. – Jeg har aldri vært interessert i denne form for håndarbeid tidligere, men ble bitt av basillen, sier han og smiler. På gamle trakter Nylig besøkte Olowo Li barneskole, der han selv har vært elev, for å få lært bort sin nye hobby til dagens sjetteklasseelever. – Det er utrolig kjekt å være tilbake på gamle trakter, sier Olowo med et smil. – I tillegg passet det bra å komme hit akkurat nå når sjetteklassingene holder på å lære om vikingtiden, legger han til. Ragna fikk prøve struthetten som Olowo laget under svennestykket på Anno. – Det er gøy at Christian fra Anno har kommet hit på besøk til oss, sier hun. Gunn Marie er enig. – Jeg elsket Anno-serien og liker håndarbeid. Det blir kjekt å få lære brikkeveving, sier hun til Åsane Tidende. Barndomsminnene strømmet på hos Christian Olowo da han gjestet Li skole. – Jeg hadde en fantastisk tid her på skolen, og har ekstremt mange gode minner fra både fotballspill i friminuttene og gode vennskap, sier han. Engasjerte elever En rekke av elevene hadde fulgt Anno-serien på tv, og de stilte en rekke spørsmål til 36-åringen fra Flaktveit. – Dette kan kanskje bli ditt mesterstykket siden du ikke fikk mulighet til det i Anno, sier en av de ivrige elevene. Olowo tapte konkurransen om å bli svenn i vevelauget. Samme uke tapte han også fekteduellen. Det førte til at han måtte dra hjem uten å ha fått prøvd seg på et mesterstykke i TV-serien. 36-åringen føler at «Mesterstykket» på Li skole ble en suksess. – Alle barna var skikkelig engasjerte i brikkevev. Det var en positiv overraskelse at absolutt alle var på hele tiden, sier han. Anno-kjendisen var ikke den eneste celebre gjesten på Li skole denne formiddagen. Ordfører Marte Mjøs Persen var også på besøk. Hun synes det var utrolig spennende å lære den gamle håndarbeidsformen brikkeveving. – Jeg har ikke lært alt ennå, men Christian har lovet å hjelpe meg videre slik at jeg kommer skikkelig i gang, sier ordføreren fornøyd. Hun synes det er positivt at Olowo har dratt til Li barneskole for å videreføre kunnskapen han tilegnet seg under Anno. – Han bidrar til å løfte kunst- og håndverksfaget, sier hun. Både vanskelig og gøy I begynnelsen samarbeidet Mjøs Persen med Fredrick om å komme i gang med brikkevev i sløydsalen. Sjetteklassingen forteller at han og ordføreren har gjort klar 28 tråder av den ene fargen og tolv av den andre de valgte ut. – Det har vært kult å få jobbe med ordføreren, sier Fredrick. Han forteller at den største utfordringen med brikkevev var at det fort dannet seg floker på trådene. – Da jeg, med hjelp fra Christian, fikk ut alle flokene gikk det fint etterpå, sier han. Det var ingen tvil om at Anno-deltakeren gjorde stor suksess i sløydsalen på Li skole. – Kan ikke du komme tilbake neste uke også? spurte flere av sjetteklassingene. Tungen bent i munnen Olowo var imidlertid ikke den eneste læreren denne formiddagen. Han hadde med seg Randi Stoltz til Li skole. – Katja Kålheim (Anno-deltaker) fortalte meg at dersom jeg skulle lære bort brikkevev til barneskoleelever burde jeg be Stoltz om å bli med, sier Olowo. Dette rådet tok han til seg, og det var han glad for i ettertid. – Uten henne hadde det nok blitt fullstendig kaos, sier han og ler. Olowo stortrivdes med å lære bort faget til de ivrige elevene. – Det var veldig kjekt, og spesielt siden jeg selv har gått på denne skolen. Nå håper jeg at de fikk smaken på dette, slik at de fortsetter med brikkeveving, avslutter Christian Olowo. Les hele saken og se flere bilder i vår e-avis.