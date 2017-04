Endelig vant Åsane: Målmaskinen fra Jæren har våknet Geir André Herrem scoret for tredje sesong på rad mot Sandnes Ulf. – Jeg elsker å møte dem, sier jærbuen om sine gamle naboer.

Storscoreren, som hamret inn mål for Åsane i fjor, har hatt tre frustrerende kamper så langt uten scoringer. Mot Sandnes Ulf våknet imidlertid goalgetteren fra Jæren og banket inn sesongens to første mål da Åsane valset over et skrekkelig svakt Sandnes-lag.

– Veldig viktig å komme i gang. Det er ikke uventet at det tok litt tid siden jeg har gått skadet i store deler av vintersesongen, men dette var en strålende kamp av oss mot et lag som skal kjempe i toppen, sier Herrem til Åsane Tidende.

Jærbuen har scoret mot rogalendingene begge sesongene i Obos-ligaen, og innrømmer at han trives mot sine tidligere naboer.

– Jeg elsker å møte Sandnes, og pleier å score mål mot dem. Supporterne deres er litt etter meg, etter en feiring for Ålgård for mange år siden. Det var alltid litt rivalisering mellom de to klubbene og de glemmer ikke at jeg har spilt der, men det er kun vennskapelig, smiler Herrem, som var på prøvespill for klubben i 2011, og har en fortid i både Bryne og Ålgård som begge er naboklubber til Sandnes.

Instinket

– Nå kjenner jeg at formen begynner å komme, og instinktet er på plass som jeg viste på det andre målet. Da vet jeg at ting er på gang, sier Herrem.

Lysluggen prikket inn en Hammersland-retur og ga Åsane 2-0 tidlig i kampen etter at nettopp Joakim Hammersland hadde smelt Åsane i føringen ti minutter tidligere. Herrem fortsatte å gi Sandnes Ulf sin bakre firer juling, og styrte praktfullt inn 3-0 midtveis i 2. omgang etter en Sindre Austevoll-assist.

– Jeg visste at Herrem lå inne i det rommet og lurte, men helt bevisst var det ikke, sier Austevoll, som hadde en strålende kamp i oransjetrøyenes midtforsvar, etter sin målgivende pasning.

– En herlig revansje

For et Åsane som så pinlig svake ut defensivt mot Start sist (Tapte 4-0, journ.anm.), virket langt mer solide i ettermiddag.

– En herlig revansje for alle, og spesielt godt å holde nullen etter nederlaget i Kristiansand, understreker Austevoll.

Joakim Hammersland, som har vært benket to matcher på rad, var svært fornøyd etter sesongens første trepoenger.

– Vi trengte en seier nå, og jeg synes vi kjørte fullstendig over dem. Vi stod med 1-7 i målforskjell før dagens kamp, så dette var godt. Vi var elleve mann som var ansvarlige for det tapet, og kanskje ekstra godt at vi holdt nullen i dag og overbeviste slik vi gjorde. Jeg synes Sindre Austevoll var banens beste i dag, sier han om den tidligere Sogndal-spilleren.

Han er glad for at målmaskinen fra Jæren fant nettmaskene igjen.

– Godt for ham, og viktig for hele laget å få i gang Herrem. Nå må vi finne ut av borteformen, så får vi virkelig kommet i gang med sesongen.

– Vi møtte et lag som ikke hadde sluppet inn mål før i dag, og det er det klart beste jeg har sett av Herrem i år, sier Mons Ivar Mjelde.

Åsane tok tidlig kvelertak rundt kampen og rev et syltynt bortelag fullstendig i stykker. Hammersland banket vertene i føringen og et sjokkert Sandnes-lag var aldri i nærheten av å komme inn i kampen.

Herrem ordnet både 2 og 3-0, før Jonas Hestetun, som fikk tillit på bekostning av Stian Nygard, sikret 4-0 og en svært overbevisende triumf for de oransje. Sandnes Ulf skapte lite, og seieren kunne fort vært større mot Bengt Sæternes sitt mannskap.