Tertnes skoles musikkorps klar for EM i Belgia – Bare det å få muligheten til å spille i en så flott sal er en opplevelse i seg selv, sier korpsleder Erlend Stenhjem. Til helgen tar han med seg Tertnes skoles musikkorps til EM i Belgia.

Leder i Tertnes skoles musikkorps, Erlend Stenhjem, tror at EM i Belgia først og fremst blir en kjempeopplevelse for de som deltar.

– Det gikk jo helt over all forventing i fjor, konstaterer han med et smil.

Han understreker likevel at det er opplevelsen som er i sentrum, og at konkurransen bare er en del av det hele.

– Vi er 72 stykker som skal reise ned, så det blir litt av et opplegg, sier Stenhjem.

– Hvor skal det hele finne sted?

– I Casino-Kursaal i Oostende, og det er en veldig flott sal. Bare det å få muligheten til å spille i den er en opplevelse i seg selv, presiserer korpslederen.

Han understreker igjen at målsetningen er å ha det kjekt.

– Dette blir en stor opplevelse for de som er med! Jeg vil si at det har gått veldig bra med Tertnes skoles musikkorps til nå, men det er mye hardt arbeid som ligger bak.

Tror det blir veldig gøy

Åsane Tidende tar en prat med to av jentene fra Tertnes skoles musikkorps, Leah Buanes (14) og Elise Berge-Haukedal (14). De gleder seg stort til å dra til Belgia. Begge to var med i fjor, da Tertnes skoles musikkorps sikret seg gull i Frankrike.

– Hvor lenge skal dere være i Oostende?

– Fra fredag til mandag, sier Buanes og smiler.

Berge-Haukeland er veldig spent.

– Jeg tror det blir veldig gøy, fastslår hun.

Jentene forteller at det er seks korps i deres klasse, dem selv inkludert.

– I kveld spiller vi konsert sammen med de to andre korpsene som skal til EM fra Bergen, sier Berge-Haukedal.

Spennende

Buanes og Berge-Haukedal forteller at de lenge var kvalifisert for EM.

– Det visste vi allerede i fjor vår, men vi visste ikke om vi skulle være med, sier Buanes. Både hun og Berge-Haukedal synes det er veldig gøy å tenke på at de greide å vinne i fjor.

– Satser dere på det i år også?

– Vi håper jo på det, smiler Buanes lurt.

– Det blir spennende. Det beste vi kan gjøre er å fokusere på å gjøre en bra konsert, konstaterer Berge-Haukedal.

– Hva slags instrumenter spiller dere?

– Es-kornett, svarer Buanes, mens Berge-Haukedal forteller at hun spiller tuba.

Jentene meddeler at dette blir deres første tur til Belgia.

– Det blir veldig kjekt å dra, samtykker de.



