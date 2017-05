EM-sølv til Tertnes skoles musikkorps – Vi nådde riktignok ikke helt til topps denne gangen, men det ble sølv. Jeg synes vi gjorde en god forestilling, sier Erlend Stenhjem, leder av Tertnes skoles musikkorps.

Stenhjem erkjenner at det ikke ble like mye jubel denne gangen som i fjor, da TSM sikret seg gull i EM i Frankrike.

– Jeg merket på utøverne at de hadde håpet å gjenta suksessen fra i fjor, så det var nok en liten skuffelse i at vi ikke klarte det i år også, forteller korpslederen.

Han understreker at de raskt kom seg over det, og at fokuset nå ligger på NM, som finner sted lørdag 24. juni i Stavanger.

Skulle forsvare tittel

– Opplevde dere store forskjeller i Belgia sammenlignet med Frankrike i fjor?

– Salen var den største forskjellen. Det er imponerende å se hvordan unge musikanter takler slike ting, sier Stenhjem.

Han legger til at det lå andre forventninger over deltakelsen denne gangen.

– I fjor var vi helt nye, men i år visste vi hva vi gikk til.

Korpslederen presiserer at det i år lå en helt annen type spenning blant den gruppen som reiste ned.

– I år hadde vi en tittel å forsvare. I fjor hadde vi ingenting å tape, konstaterer Stenhjem.

Mye skjer

Nå ligger det fortsatt en travel tid foran Tertnes skoles musikkorps.

– Det blir aktivt i mai. Blant annet har vi den tradisjonen at vi spiller i konfirmasjonene til korpsmedlemmene, forteller Stenhjem.

Han påpeker at de måtte ta en vurdering da de valgte å dra ned til EM.

– Vi kan ikke bare være med på slikt og glemme disse andre tradisjonene våre. Da får vi heller akseptere at det vil bli en travel tid nå etterpå.



Til slutt meddeler Erlend Stenhjem at opplevelsen i EM totalt sett har vært kjempefin.

– Vi kommer fra en liten skole og konkurrerer mot andre som har et bredere rekrutteringsgrunnlag. At vi har oppnådd det vi har, det er vi fornøyde med.