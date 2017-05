Et livsviktig skoleløp på Rolland

– Barn hjelper barn ved å samle inn sponsorer i forkant av skoleløpet, og de blir da sponset med et visst beløp for hver runde de løper. Pengene går uavkortet til Barnekreftforeningen og forskning på kreft blant barn, forklarer Blom som sitter i styret til Barnekreftforeningen Hordaland / Sogn og Fjordane. Men viktigst av alt, han er far til åtteåringen Celine Blom, som fikk leukemi da hun var to år. Dette har naturlig nok gjort familiefaren enda mer engasjert i kreftsaken, og han synes det er flott at Rolland skole også er med og engasjerer seg. Blom mener at det har vært gjort for lite forskning på barn og kreft – at fokuset på forskning på barn med kreft rett og slett har falt litt igjennom. Han synes derfor det er svært gledelig med arrangement som Team Rynkeby skoleløp, der barn selv kan være med å bidra med å samle inn bidrag til Barnekreftforeningen.

Av

Vibeke Blich

Om Team Rynkeby skoleløpet

Pengene betales elektronisk til Team Rynkeby Fonden, som donerer dem i sin helhet til Barnekreftforeningen i Norge. I Norge, Sverige og Finland doneres pengene uavkortet til lokale barnekreftorganisasjoner, mens i Danmark doneres de til kampen mot alvorlige lungesykdommer hos barn. Team Rynkeby Fonden ønsker at skolene skal kunne bruke sin deltakelse i Team Rynkeby Skoleløpet som grunnlag for et undervisningsløp om alvorlig sykdom hos barn – sykdommer som kan gjøre det vanskelig for barna å delta i fellesskapet på skolen og i verste fall være livstruende. Derfor har Team Rynkeby Fonden i samarbeid med de lokale samarbeidsorganisasjonene i hvert enkelt land, utviklet et lite undervisningsløp som er målrettet mot ulike alderstrinn, som lærerne fritt kan benytte seg av i undervisningen. www.teamrynkeby.no/støtt

