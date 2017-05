Dans, magi og fargerik fantasi Åsane ballettskole har nok en gang greid å presentere noe magisk, fargerikt og vakkert. Forestillingen «Fantasia» hadde alle ingrediensene til et fantasifullt eventyr.

Tradisjonen tro holder Åsane ballettskole danseforestilling annen hvert år, og denne gangen ble showet holdt i Fana kulturhus. Som sine forgjengere «Gaia» og «Hollywood» bærer forestillingen «Fantasia» preg av dyktige unge dansere, nydelig musikk og flott koreografi.

Inn i eventyret

Første nummer heter «At the Ballet», koreografert av Monique Verneuil, leder av Åsane ballettskole. Forestillingen igangsettes av en klassisk ballerina med en spilledåse. Ganske snart bryter det moderne gjennom, og dansen endrer seg til hip hop. Neste sceneshow heter «reisen begynner». Alver med lange, svevende, grønne slør flyter frem og tilbake på scenen, og vi dras raskt med i eventyret.

Vi introduseres for svevende tepper og magiske melodier som gir assosiasjoner til andre verdener og eldre tider. Deretter fortrylles vi av en gjeng danserinner i lilla kjoler. Med små, elegante bevegelser tar de oss med på reisen. Videre møter vi hekser med tutu, og fargerike ballerinaer som spretter rundt til den energiske låten «I feel better when I'm dancing». Etterfulgt dette får vi se søte, små hekser danse til «Trouble» fra Harry Potter. De store heksene overtar snart, og stemningen blir straks litt mørkere og mer intens. Snart skifter scenarioet, og det blir maskeradeball til musikk fra «Phantom of the Opera».

Åsane ballettskole har nok en gang greid å presentere noe magisk, fargerikt og vakkert. Fantastisk fantasi.



