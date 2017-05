Har bygget 315 klopper på fjellet Kjell Ystebø, Håkon Knudsen, Lars Egil Nilsen har sammen med flere andre ildsjeler bygget totalt 315 meter med klopper på ulike fjell i Åsane bydel. Nå står Høgstefjellet for tur. – Det er uten tvil et gigantarbeid, sier Knudsen. Nå ber dugnadsgjengen om hjelp til materialer og bæring. Side 2 og 3

I løpet av fire år har en rekke ildsjeler med Håkon Knudsen, Lars Egil Nilsen og Kjell Ystebø i spissen bygget 124 klopper, to påbygg og to trapper på Tellevikfjellet, Nordgaardsfjellet og Salhusdalen.

– Tidligere var det partier der det var skikkelig bløtt, mens nå er det mulig å komme seg nærmest tørrskodd til toppene, sier Knudsen.

Han legger til at kloppene de har bygget er alt fra 90 centimeter til 15 meter lange.

– Den lengste broen bygget vi over en skikkelig blautmyr, sier Knudsen.

– Gigantarbeid

Nå har herrene begynt å planlegge arbeidet med å gjøre det samme rundt Høgstefjellet.

– Dette er uten tvil et gigantarbeid med mange bløte partier, sier Knudsen.

Sammen med Nilsen og Ystebø ber han derfor nå om hjelp.

– Vi har behov for materialer, og håper at noen vil sponse oss med terrassebord i 28 millimeter tykkelse. I tillegg blir vi også glade for økonomisk støtte om noen heller ønsker å hjelpe oss med å skaffe utstyr på den måten, sier Knudsen med et smil.

Gir inspirasjon

Under arbeidet på Tellevikfjellet hengte de spreke karene opp en lapp ved foten av fjellet. Like ved la de fra seg materialer. På lappen spurte de pent om turgåere kunne ta med seg en planke eller to på vei oppover.

– Dette virket! Det har hjulpet oss kolossalt mye, sier Knudsen og får støtte fra de to andre.

– Ja, det å bære opp materialene er mer enn halve jobben, sier de til Åsane Tidende.

Knudsen fremhever at noen tar flere turer for å få båret opp mest mulig terrassebord for dem.

– Det er helt fantastisk at noen velger å gå en ekstra tur på fjellet for å hjelpe oss. Uten dem hadde vi ikke kommet i nærheten av så langt som det vi har i dag. Bærehjelpen gir oss stor inspirasjon til å fortsette arbeidet, sier han.

Opp for å måle

Åsane Tidende treffer de tre sprekingene klokken åtte om morgenen. Da er de klare for å dra opp på fjellet for å jobbe.

– I dag skal vi måle hvor mye materialer vi trenger for å komme den ene veien til Høgstefjellet, sier Knudsen.

Nå håper de at flere vil sponse dem enten økonomisk eller med skikkelige materialer.

– Terrassebordene må være av god kvalitet. Hvis ikke råtner de fort på fjellet, og da er arbeidet nærmest bortkastet, sier Knudsen.

Han understreker at de allerede har fått en del materialer og støtte, og at de er takknemlige for hjelpen. De største bidragsyterne hittil er Åsane byggmester og bydelens rotaryklubb.

– Vi kan ikke gå til de samme hver eneste gang og tigge etter penger og materialer, og nå håper vi derfor at enda flere i næringslivet har lyst til å være med på å bidra til bedre stier på Åsane-fjellene, sier Knudsen til Åsane Tidende.

– Hvorfor gjør dere denne jobben?

– Vi liker å gå i fjellet selv, og ønsker samtidig at flest mulig skal komme seg ut i naturen og få oppleve det flotte og unike terrenget vi har her i Åsane, sier Knudsen.

De to andre nikker samtykkende.

– Ja, og så har vi vel ikke bedre vet, avslutter Lars Egil Nilsen til humring fra hele gjengen.

Har du materialer som ildsjelene kan benytte på Høgstefjellet kan du kontakte Håkon Knudsen på e-post haakknu@online.no.

