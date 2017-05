Strandryddedagen: Lokalpolitikere og frivillige deltok i ryddeaksjon – Det må ikke bli mer plast enn fisk i havet, sier Per-Arne Larsen (V).

Idrettslag, organisasjoner og velforeninger var nylig aktive i den landsomfattende strandryddeaksjonen. Bydelslaget til Venstre gjorde en innsats på Vollane i Eidsvåg.

– Alle de andre bydelslagene til Venstre stilte opp og ryddet strender i sine bydeler, og vi kunne jo ikke være dårligere med så mange fine strender i bydelen vår, sier Venstres bystyrerepresentant fra Åsane, Per-Arne Larsen, som også hadde med familien på ryddedugnaden i sommerværet.

Han ble fort nostalgisk da han etter mange år kom tilbake på Vollane.

– Selv om jeg har badet mest på Grønkjæret og Våganeset har jeg mange gode minner fra Vollane, og da jeg kom ned her i dag ble jeg minnet på de mange lange dagene vennegjengen tilbrakte her under den omfattende bosstreiken i 1992 da vi gikk i sjette klasse.

– Skolene ble stengt, og det var en lang varmeperiode samtidig. Kanskje noen av mine aller beste barndomsminner. Enten det er slikt sommervær eller ikke er strendene friluftsområder det er viktig at vi tar vare på, legger han til.

Åsane Tidende har den siste måneden omtalt den vanvittige forsøplingen i og rundt Liavannet. Larsen mener det er viktig å vise engasjement og sette fokus på situasjonen.

– Det er viktig å vise et slikt miljøengasjement og ta grep om problemet, og være klar over at alle kan bidra, sier han.

Han sikter også til den mye omtalte hvalen som mistet livet på Sotra etter å ha fått i seg over 30 plastposer.

– Det tror jeg har gjort flere folk bevisste og mer oppmerksomme, at plasten blir en del av maten til dyrene. Veldig mange har stilt opp på strandryddedagen, og det er fint at også vi politikere kunne bidra litt.

– Det må ikke bli mer plast enn fisk i havet. Når du er med på en slik ryddeaksjon, ser du hvor mye folk egentlig kaster fra seg. Vi fant plastposer som sikkert var 20 år gamle. Slikt søppel forsvinner ikke av seg selv, påpeker han.

– Meningsfullt

Mouhamad Soudki er flyktning fra Syria. Han kom til Norge i januar 2016. Han var også med på strandryddeaksjonen, og har veldig lyst til å bidra til å holde Norge rent.

– I Syria ble gjerne bossplukking brukt som straff, men denne gangen var det både lystbetont og meningsfullt å plukke boss, sier han.

