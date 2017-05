Ønsker å hjelpe andre til livsstilsendring – Jeg har drømt om dette så lenge, og nå skjer det faktisk, sier Marianne Knudsen. Hun skal starte opp som ny kursleder for Grete Roede på «Klinikk for alle» på Horisont.

Kurset, som hadde sin oppstart på tirsdag, tar utgangspunkt i Roede-metoden.

– Å ta et slikt Grete Roede-kurs er gjerne det siste man gjør, da det krever at man er tålmodig, forteller Knudsen, som selv slet med overvekt i mange år. Innen nå har hun greid å gå ned hele 60 kilo.

Må ha lykkes

– Når en sliter med overvekt tenker man gjerne at man ikke kan gå fort nok ned i vekt, sier Knudsen.

Hun presiserer at det mest effektive er en livsstilsendring, selv om det betyr at prosessen vil ta litt lenger tid.

– Jeg startet kampen i 2002, for 15 år siden, og jeg prøvde mye forskjellig, forteller hun, som lenge har hatt lyst til å bli kursleder selv.

Knudsen forteller at et av kriteriene for å starte som kursleder, er at man selv har lykkes i sin målsetting.

Unngå dårlig samvittighet

Selv har Marianne Knudsen hatt god nytte av tips og råd til livsstilsendring.

– Jeg har fulgt åtte råd som jeg lærte på kurset, og disse har jeg tatt utgangspunkt i.

Den ivrige kurslederen forteller at punktene går ut på å blant annet spise regelmessig, ikke hoppe over frokosten, sette seg mål og unngå dårlig samvittighet.

– Spesielt det med regelmessige måltider er viktig, konstaterer Knudsen, og forklarer at det fort blir til at man spiser for lite i en slankeperiode.

– Det er ikke måten å gjøre det på.

Hun trekker også frem dårlig samvittighet som en ødeleggende faktor.

– Det nytter ikke å la samvittigheten gnage. Har man gått på en smell, er det å bare godta det, og komme seg videre.

Ikke vektfokus

Den positive kurslederen forteller at hennes oppgave blir å presentere Roede-metoden, og å motivere kursdeltakerne.

– En annen ting som er viktig når man slanker seg, det er å få i seg godt med vitaminer, forteller Knudsen.

Hun tror også det er enklere å slanke seg, dersom man gjør det sammen med andre.

– Det anbefales.

Hun tror også det er viktig å ikke være for hard mot seg selv.

– Det må man passe seg for!

