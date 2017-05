– Vi liker tradisjoner – Har jeg gjort noe én gang, da blir det fort slik at det må gjøres hvert år, sier Amalie Olsen.

17. mai nærmer seg med stormskritt, og Tertnes-elevene Solveig Hansen Farestveit, Amalie Olsen og Jad All Yassir ser frem til nasjonaldagen. I år blir det riktignok en annen opplevelse.

– Siden vi er russ i år, blir nok 17. mai litt annerledes, konstaterer Farestveit, men forteller hvordan høytidsdagen har pleid å utarte seg.

– Jeg og familien har alltid pleid å dra til byen på 17. mai for å se på toget.

Olsen er enig, og nevner at de fortsatt har den tradisjonen hjemme hos henne.

– Samme her, sier All Yassir, men legger til at det nok blir champagne til frokost i år.

Farestveit legger til at de også pleier å ha en familiefrokost og en middag.

– I fjor hadde vi for øvrig venninnefrokost istedenfor, sier hun.

Barndommens 17. mai

De tre elevene husker godt hva som var det viktigste på 17. mai da de var yngre.

– Å få russekort, sier All Yassir, og nevner i samme slengen blikkboks-kasting.

– I tillegg kunne vi spise så mye is vi ville, smiler Olsen.

Farestveit husker at det pleide å være trillebår-løp, sekkeløp, kaker og is på skolen.

– Jeg har ikke pleid å glede meg ikke like mye til 17. mai nå som før, men det er jo en fridag, tross alt.

– Spiser dere rømmegrøt på 17. mai?

– Ja, svarer Olsen raskt, men Farestveit rister på hodet.

– Jeg liker ikke rømmegrøt, så jeg spiser en annen type grøt.

Farestveit og Olsen forteller at formiddagen på 17. mai ofte går til familien, men at de treffer venner senere på kvelden. Noen ganger ser de også på fyrverkeriet i sentrum.

Forskjellige høytider

Farestveit, Olsen og All Yassir blir spurt om de har mange tradisjoner i forbindelse med andre høytider.

– Det er jo jul og påske. Jeg tror mange nordmenn drar til hytten da, sier Farestveit.

– Påske på fjellet med kvikklunsj er jo veldig typisk norsk, smiler Olsen.

All Yassir nevner også påskeegget.

– Får dere fortsatt påskeegg hjemme?

– Ja, svarer alle.

Farestveit forteller at hun fortsatt må ut og lete etter egget.

– Jeg må løse en rebus først, ler hun, men legger til at det er koselig.

St. Hans og nyttårsaften blir også nevnt som to merkedager med tradisjoner.

– Å gå nyttårsbukk var det gøyeste som fantes, utbryter Farestveit.

Hun husker tilbake til barndommens tid hvor hun pleide å samle godteri til posen var full.

Solglade nordmenn

Det nærmer seg sommer, og med den kommer flere tradisjoner.

– Grilling og båttur er noe vi nordmenn gjør ofte, fastslår Farestveit.

Hun tror nordmenn er flinke til å sette pris på godt vær.

– I hvert fall vi bergensere, presiserer Olsen med en liten latter.

Farestveit nevner stranden «Vollane» som eksempel på en plass som raskt blir folksom.

– Det er stappfullt der nede på de fineste dagene.

Chartertur til syden blir også trukket frem som en norsk tradisjon.

– Det er veldig typisk nordmenn, eller skandinavere genrelt, å dra på chartertur, ler Farestveit, og understreker at så og si alle har dratt på en charterreise til Gran Canaria på et tidspunkt.

– Vi nordmenn er jo desperate etter sol og varme!

Utenfor Norge

– Finnes det tradisjoner utenfor Norge som dere finner spesielt interessante?

– Ja, siesta! At alle får to timer fri på dagen når det er på sitt varmeste, svarer All Yassir.

De to andre smiler og sier seg enige i det.

– Det høres kjekt ut, sier Olsen.

Farestveit drar frem USA sin «Spring break» som eksempel.

– Det er en ferie på vårparten. I Sverige har de også noe som kalles midtsommerfest, og det virker veldig koselig.

Farestveit drar frem Indisk kultur som eksempel på en spennende kultur.

– Der er det mye kjekt!



De tre elevene er til sist enige om at de liker tradisjoner.

– Har jeg gjort noe én gang, da blir det fort slik at det må gjøres hvert år, avslutter Olsen.



