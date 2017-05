«Tobben» ble årets natteravn Primus motor bak MC-ravnene i Åsane opplever at ungdommer i bydelen er åpne for kontakt. – Siden vi er natteravner er det mange som betror seg til oss fordi de stoler på oss, sier Årets natteravn, Torbjørn Stormark.

Nyborg-mannen Torbjørn Stormark ble nylig utnevnt som «Årets natteravn» under natteravnkonferanse hos Tryg forsikring. Stormark er primus motor bak MC-ravnene i Åsane. Han har kjørt MC-ravn i 13 år i Åsane og omegn. MC-ravnene er natteravner på hjul.

– Dette var overraskende og moro. Vi er en fin gjeng med MC-ravner i Åsane, og prisen går til alle sammen. Nå gleder vi oss til å ta fatt på en ny sesong. I tett samarbeid med politiet i bydelen hjelper vi til med å forebygge kriminalitet, voldtekter og andre små og store pøbelstreker som ikke alltid politiet snapper opp, uttalte «Tobben» etter prismottakelsen.

Verdsetter utmerkelsen

Stormark var leder av Åsane MC-ravn fra 2004 til 2014. Han forteller at han ble valgt inn i natteravnrådet og har vært der siden. Prisen ser Stromark som anerkjennelse av den jobben han har gjort, spesielt i forbindelse med MC-ravnene. Selv om det nå finnes MC-ravner over hele landet, mener han at Bergen i en unik posisjon fordi byen har fire avdelinger; Åsane, Nordhordland, Laksevåg og Fana.

– MC-ravnene er ikke klubbrelatert, der kan du komme om du er klubbmedlem eller ikke, det er for alle som har motorsykkel og har lyst til å kjøre, forklarer den høyreiste motorsykkelmannen.

I dag holder Stormark hus i Langarinden, men han har tidligere bodd på Rolland og har vært aktiv som natteravn der siden tidlig på 2000-tallet.

– Jeg hadde vært på Brann stadion og sett fotballkamp en 16. mai kveld i solskinn. Da jeg kom hjem den kvelden var været fortsatt bra, og jeg ringte noen kompiser som også var engasjerte som natteravner og som hadde motorsykkel, minnes han.

Samtalen resulterte i at de tok på seg natteravnvestene og kjørte motorsykkel den kvelden. Dette var i 2003. Samme år startet det ifølge Stormark også opp en MC-ravngruppe på Laksevåg, og dette var oppblomstringen av MC-natteravnene i Bergens-området.

– Vi startet opp ved siden av hverandre og hatt et samarbeid alle gruppene. Eneste forskjellen mellom MC-ravn og natteravn er sykkelen, sier han.

MC-ravnene kjører istedenfor å gå mellom de ulike plassene det er ungdom, som for eksempel på bussterminalen, skoler og badeplasser.

– Vi kan forflytte oss over store områder og kommer lett til. Det andre er at når vi kommer med ti sykler så har det en tiltrekningskraft på ungdommen. Vi møter dem, de vil se på sykkelen, spørre hvor stor den er og hvor mange hester. Det blir en slags icebreaker, sier han.



