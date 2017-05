Første bortetriumf på ni måneder – En enorm lettelse, sier Joakim Hammersland.

– Endelig borteseier, det kan ikke sies på en annen måte. Sinnsykt deilig, en enorm glede og ikke minst en stor lettelse, sier målscorer Joakim Hammersland etter at tre poeng borte mot Ullensaker/Kisa.

For dagens borteseier var Åsanes første siden Raufoss ble slått 7. august 2016. Med andre ord, Åsanes første borteseier på over ni måneder!

– Vi visste at vi hadde alle muligheter mot dette laget, og jeg syntes vi gjorde en bra match, og utligningen like før pause ga oss den gnisten vi trengte.

– Ekstremt viktig å endelig vinne på bortebane. Det gjør utrolig godt for selvtilliten. Denne seieren betydde veldig mye, sier en svært fornøyd Mons Ivar Mjelde, som delter ut klemmer til spillerne etter 3-2-triumfen borte mot Ullensaker/Kisa.

– Ikke nok målpoeng

Nicolay Solberg ga vertene føringen etter halvtimen før Jonas Hesttun kvitterte og sikret 1-1 like før hvilen. Etter pause tok Åsane fullstendig over. En delikat Herrem-stikker fant Joakim Hammersland i bakrommet. Han rundet keeper og snudde kampen med sin andre scoring for sesongen.

– En fin ball av Herrem og utrolig deilig å sette ballen i mål. Det er ingen hemmelighet at jeg ikke har hatt nok målpoeng de siste sesongene, både for Åsane og Nest-Sotra. Det har vært min akilleshæl, så det kjennes godt å komme i gang med scoringer, kommenterer Hammersland.

Kristoffer Nesse Stephensen hamret inn 1-3, før Jessheim-laget reduserte på tampen. Dermed kunne endelig Åsane begrave bortespøkelset, og klatret samtidig til en 8. plass, før Florø kommer til Myrdal 16. mai.

– Stolt

– Vi møtte et lag som har vært veldig gode så langt denne sesongen, og jeg synes vi vant fortjent. Fantastisk gøy, og etter en slik kamp er jeg utrolig stolt over spillerne, fortsetter Mjelde.

Den tidligere Start- og Fredrikstad-treneren var også fornøyd dagens målscorere.

– Viktig at også midtbanespillerne bidrar med mål, og at ikke alt henger på Geir André Herrem.

Tirsdag venter et Florø-lag som fikk stryk på eget gress av Start i dagens runde.

– Det blir en ny tøff kamp mot et lag som nok er veldig revansjesugent etter stortapet mot Start.