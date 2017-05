Vant 16. mai-kampen mot Florø: Forsvarssjefens revansje Kaptein Eirik Wollen Steen ble matchvinner i begge ender etter praktkamp.

– Vi har sluppet inn for mye mål, og for enkle mål så langt i sesongen (13 mål på åtte kamper, journ.anm). Med et snitt på nesten to mål i trynet per kamp, er det ingen tvil om at vi må forbedre oss defensivt. Det gjorde vi i dag, og det var godt å holde nullen i en slik match, sier banens gigant, Eirik Wollen Steen til Åsane Tidende.

Kun Kongsvinger og Elverum har sluppet inn flere mål enn Åsane så langt denne sesongen. Den defensive krigeseieren gledet også treneren.

– Forsvarsfireren pluss Østgård er verdt å fremheve etter en slik kamp. De var fantastiske. Det er slike kamper en trener drømmer om å vinne, og jeg gleder meg mer over en slik sliteseier enn 4-0 over Sandnes-Ulf, supplerer Mons Ivar Mjelde.

For det ble aldri noen fest på Myrdal 16. mai, i alle fall ikke spillemessig. Åsane virket litt tunge og energiløse, og gjestene fra Florø dominerte faktisk store deler av kampen. Tross spillemessig overtak. Florø skapte egentlig lite, mye takket være Wollen Steen og resten av Åsanes bakre firer.

Og like før hvilen satte også Åsane-kapteinen inn dagens eneste scoring, ble matchvinner og scoret sitt første mål i Obos-ligane noensinne.

– Å vinne slike kamper gir en trygghet, og det er fanatstisk å vinne slike kamper der du blir liggende lavt og blir presset i store deler. Vi vant krigen i dag, og jeg er utrolig stolt av alle spillerne, fortsetter Wollen Steen.

Matchvinner

Den tidligere Bjarg-spilleren ble altså matchvinner.

Bokstavelig talt. For Åsanes nummer tre spilte som en levende vegg defensivt, og hamret like gjerne inn scoringen på bakerste stolpe etter en dødball som sikret oransjetrøyene sin andre strake seier.

– En skikkelig goalgetter-scoring. Min jobb som forsvarsspiller er å holde nullen, i dag fikk jeg gjøre begge deler og det kjennes fantastisk, smiler han.

– En vinnermentalitet jeg elsker

Mjelde, som ennå har til gode å tape en 16. mai-kamp, så tidlig at det ble en tøff match mot et tungt og fysisk sterkt Florø-mannskap.

– Alt går ikke alltid helt på skinner, men å vinne en slik kamp der vi ikke klarer å dominere, viser en vinnermentalitet som jeg elsker. Vi møtte et lag med veldig mange forskjellige trusler. Defensivt løste vi det strålende, fortsetter den tidligere Fredrikstad-treneren.

– Vi nektet å slippe inn mål, ga bort få sjanser, og vant på 16. mai. Det var godt å få en ny seier etter at vi vant sist, sier han.

Han innrømmer at laget har sluppet inn alt for enkle mål så langt denne sesongen.

– Spesielt på dødballer har vi vært litt sløve, så dette smakte veldig godt, sier han.