Nå er Åsane Seahawks best i Norge: Seahawks til topps med tysk disiplin – Da jeg begynte som trener for fire år siden var vi knapt nok spillere. Nå har vi 50 mann og leder eliteserien. Ufattelig, sier trener Christian Detjen.

Haukene vant sin tredje strake eliteseriekamp etter fjorårets opprykk. Åsane Seahawks slo Lura Bulls 28-14 hjemme på Rolland i helgen, og gikk dermed til topps på tabellen.

– Det er klart at dette er veldig overraskende. Vi er en underdog i årets eliteserie, og samtlige hadde vel tippet oss på sisteplass før sesongen. Det vi har gjort til nå er fantastisk, og vi har allerede sikret oss en plass i sluttspillet, sier treneren.

Sammen med Simon Sommerfeldt har tyskeren skapt et vinnerlag av Åsane-mannskapet som lå brakk for fire år siden da Detjen, med solid erfaring fra det Amerikanske fotballmiljøet fra tidligere, tok utfordringen med å gjenreise Seahawks.

Da spilte haukene i 2. divisjon. Spillerstallen var tynn, og lite vitnet om et kommende storlag.

Fire år senere ser situasjonen veldig annerledes ut for bydelens og byens eneste elitelag.

Fra 2. divisjon til eliten

– Da jeg begynte som trener for fire år siden var vi knapt nok spillere. Nå er vi 50 mann og leder eliteserien. Det har vært mye å rette opp i, vi har rekruttert mange spillere og jobbet knallhardt med mentaliteten. Det har vært en ufattelig utvikling, sier han.

– Jeg har forlanget mye trening, og guttene har respondert vanvittig bra. Nå får de belønningen. De har fått troen på seg selv, fastslår Detjen.

– Vi forventer mye. Det har sin pris, men vi må jobbe hardt for å bli best, legger han til, vel vitende om at Åsane Seahawks er nettopp det i dette øyeblikk. Norges beste lag.

Nå trenger Åsane kun én seier til for å sikre sluttspill på hjemmebane.

– Det blir en knalltøff match mot Oslo om to uker, men vi trives som «underdog», og har vist så langt at ingenting er umulig, fortsetter tyskeren.

– Eventyrlig

Styreleder i klubben, Trygve Talhaug, er mektig imponert over sesongstarten til bydelens nye elitelag.

– Dette har vært en eventyrlig reise, sier han.

– Det er helt fantastisk at vi nå kun er en seier unna sluttspill på hjemmebane. Men at vi har sikret sluttspill uansett er utrolig. Det har vært jobbet enormt godt i klubben i noen år nå, stemningen i laget er utrolig bra og vi har bygget opp et sterkt kollektiv, påpeker Talhaug.

Han roser det tyske trenerteamet for den smått sensasjonelle suksessen.

– Vi har fått inn en enorm kompetanse i de to, og har etter flere sesonger i 2. og 1. divisjon tatt steget opp i eliteserien, og møtt lag vi har sett opp til lenge. Nå gleder vi oss til fortsettelsen, sier han.