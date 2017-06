Fylkeskommunen søker om midlertidig hastedispensasjon til 188 p-plasser: Raser mot forslaget – Hårreisende og planløst. Det er det siste Åsane trenger, sier MDG, om fylkeskommunens hasteforslag i forbindelse med sykkel VM.

Hordaland Fylkeskommune har nylig sendt inn nabovarsel til Selegrend borettslag, nærmeste nabo til C-feltet, og bekrefter at det er søkt om dispensasjon i henhold til plan- og bygningsloven for å bygge 188 midlertidige parkeringsplasser på tomten som en del av ny innfartsparkering.

Både politikere og borettslaget reagerer med vantro.

– Dette virker lite gjennomtenkt og kan på sikt også forsinke bybane til Åsane, da dette også er foreslått som en av flere traseer. At det foreslås å ferdigstilles første delen før sykkel-VM, som jo er allerede i september, virker ekstremt rart, sier Fredrik Sundt Breien og Arild Hermstad i MDG.

– Vi skjønner at Sælegrend borettslag reagerer, for det er mer enn nok trafikk på fylkesveien som vil bli berørt fra før av. Ikke legg til rette for enda flere biler, advarer de.

De to Åsane-politikerne reagerer spesielt over prosessen rundt det foreslåtte vedtaket fra fylkeskommunen

– Hårreisende og planløst. Det er det siste Åsane trenger, enda flere parkeringsplasser, og spesielt når vi ser hvilket enormt potensial denne tomten har til veldig mange andre formål.

– En skandale

For fylkeskommunen har søkt om en midlertidig dispensasjon som strekker seg over fem år.

– Hva skjer etter de fem årene. Blir parkeringsplassen bare værende, eller skal den rives igjen? Nok et eksempel på noe som er lite gjennomtenkt i Åsane. Feil utvikling, for dette må gjøres på en ordentlig måte med skikkelig planlegging, påpeker de.

Komiteleder Sondre Båtstrand rister på hodet over forslaget.

– En skandale om dette går i gjennom, freser han.

Fylkesdirektør for samferdsel, Håkon Rasmussen, bekrefter at prosjektet om å etablere ny innfartsparkering kan skje fortløpende.

– Dette er noe vi prøver å få til, men kommunen ved plan- og bygningsetaten har også en rolle her. Vi tror at dette kommer til å skje, og er glade for å etterkomme ønsker om ny innfartsparkering siden den parkeringen ved Horisont forsvinner med skolen og kulturhuset, sier han.

Styreleder i Hesthaugen Selegrend borettslag, Jan Gunnar Bøe, er fortvilet over de kontroversielle planene.

– Jeg synes dette er total mangel på plan. Hva med bybanen og en stor park? Hva med alle planene for C-feltet, skal de bare skrotes for å bygge en parkeringsplass i løpet av kort tid? Og nå skal dette skje på tre måneder. Vi er veldig kritiske til planene, det virker forhastet, og det er fullstendig tankeløst, sier Bøe.

