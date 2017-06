Bli med på stolpejakt i Åsane – Jeg tror ikke dette blir avgjørende for om folk går på tur, men jeg tror det kan være en ekstra motivasjon, sier daglig leder i Tertnes håndball elite, Marit Brox.

Stolpejakten er et gratis lavterskeltilbud til alle i Åsane. De 50 stolpene er plassert spredt rundt i Åsane bydel, fra Nordgardsfjellet i nord til Munkebotn i sør. Stolpene er avmerket med ringer på kartene, og hver stolpe er merket med nummer og bokstavkode (QR-kode).

Flotte turområder

Brox forteller at det hele kan minne litt om det populære Pokemon Go-spillet.

– Dette går ut på at du laster ned en app på mobilen, og ved hjelp fra den søker du opp stolpene. Når du kommer forbi en stolpe, skanner du den inn og får et lodd, forteller Brox.

Hun utdyper at en slik type stolpejakt er ganske nytt i Åsane.

– Dette har blitt gjort flere andre steder i landet, men de fleste holder seg til et langt mindre område enn vi har gjort nå, forteller Brox.

Hun forklarer at de har tatt sikte på å plassere stolper i flotte turområder i Åsane, og ikke bare på fjelltopper.

– Det er ikke alle som kan ta seg frem i fjell, så vi har plassert en stolpe ved for eksempel Liavannet.

Forskjellige vanskelighetsgrader

Brox forklarer litt om hvordan det hele fungerer.

– Fargen på stolpene forteller vanskelighetsgraden på turen. De grønne er de aller enkleste, og disse turene kan være egnet for dem som sitter i rullestol, sier hun.

Brox utpeker de svarte stolpene som de tyngste.

– Et eksempel er Orretua, og det er fordi man blir nødt til å klatre litt her, presiserer hun, men legger til at det er en veldig fin tur.

Den engasjerte håndball-lederen konstaterer at det er flere stolper på enkelte fjell enn på andre.

– Ta Geitanuken for eksempel, der er det bare én stolpe på toppen. Men går du fra Mellingen til Veten vil du treffe på tre stolper.

Flere muligheter

– Trenger man smarttelefon for å kunne være med på dette?

– Nei, selv om man kan bruke en app, er det mulig å delta uten også, svarer Brox.

Hun utdyper: ved stolpene finnes også en bokstavkode i tillegg til QR-koden, og denne kan man notere seg og ta med tilbake.

Det er også mulig å registrere seg over nett.

– Du kan opprette en bruker og skrive inn bokstavkodene til de stolpene du passerer. En tredje mulighet er å sende inn bakerste del av heftet med avkrysning for hver stolpe som er besøkt, opplyser Brox.

– Målet er å få folk sprekere. Det trenger ikke å være noe mer «hokus pokus» enn det, smiler Marit Brox til slutt.

Stolpejakten starter opp fredag 2. juni og varer til midten av november. Da vil vinnerloddene trekkes. Jo flere lodd, jo høyere vinnersjanser.

