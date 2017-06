Klar for stor musikkfestival med kjente fjes – Dette er nok det største til nå, sier Hylkje-mannen Marius Toen, gitarist i bandet Cretura. I juni braker det løs på musikkfestivalen «Metalhead Meeting Festival» i Romania.

Det symfoniske ekstrem-metallbandet Cretura har siden 2014 beveget seg fra små lokale scener til lokale festivaler, turnert i Norge og Tyskland, samt konkurrert i Wacken Metal Battle 2015, hvor de kom helt til landsfinalen i Oslo.

Bandet består av Marius Toen, vokalist Sárá Marja Guttorm, gitarist og vokalist Markus Oddekalv Pettersen, bassist Jørgen Beyer, trommis Michael Sveri og Kine-Lise Madsen Skjeldal på keyboard og vokal-back-up. Cretura fremfører sanger på norsk, samisk og engelsk. Debutplaten heter «Fall of the Seventh Golden Star», og handler om verdens ende. I høst skrev vi om europaturneen deres. Nå venter et nytt og større eventyr for de musikalske ungdommene.

Surrealistisk

Åsane Tidende møter Toen, som er meget spent på den kommende musikkfestivalen. Han opplever det hele som litt surrealistisk.

– Det som er så spesielt er at vi kommer til å spille sammen med band som vi har sett opp til og hørt mye av. Blant annet skal et av tidenes mest kjente metallband «Cradle of Filth» spille på festivalen. I tillegg kommer «Behemoth», som er veldig aktuell for tiden.

22-åringen forteller at Cretura aldri har spilt for et publikum i denne skalaen tidligere.

– Man skulle tro at vi varmet opp for de store bandene, men jeg ser på planen at vi spiller etter Cradle of Filth, sier Toen.

Han understreker at det blir en svær opplevelse, og den største, store festivalen som Cretura har vært med på til nå.

– Jeg har sett bilder og filmer fra denne festivalen tidligere, og ut ifra det jeg ser blir det helt «sinnsykt», smiler han.

Kan være nådeløst

Bandmedlemmene i Cretura har bodd i forskjellige land det siste året. Nå i juni får de endelig muligheten til å øve sammen igjen.

– Vi skal øve sammen to uker i juni, og det er første gang på to år, smiler Toen.

Han erkjenner at det har pleid å være litt ekstra spenning før konsertene, da bandet ofte ikke har fått øve sammen i forkant.

– Låtene ligger jo i blodet, men når man dukker opp på en konsert uten å ha øvd sammen på lenge, da blir det litt ekstra spenning.

Toen er glad for at bandet nå vil få muligheten til å forberede seg skikkelig.

– Det kan være ganske nådeløst for mindre band under slike festivaler, medgir han, og legger til at de har en halvtime til rådighet når de først står på scenen.

– Hvert sekund teller. Vi må for eksempel tenke over hvor mye tid vi bruker på å rigge opp, slik at vi rekker mer enn bare et par sanger, ler Toen.



– Det har vært et heftig år, sier Marius Toen til slutt, og legger til at det ikke helt har gått opp for ham hva som er i vente.

– Jeg tror ikke det helt går opp for meg før vi står på scenen i 25. juni!

