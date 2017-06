Frp jubler over forslaget om innfartsparkering på C-feltet: Frp-Hjemdal forstår ikke MDG-kritikken – Med flere bomringer og økte bompenger må vi legge mer til rette for kollektivreisende. Det vil en innfartsparkering på C-feltet bidra til.

Det sier Silje Hjemdal, gruppeleder i Frp om fylkeskommunens søknad om bygging av innfartsparkering og 188 nye parkeringsplasser på den ubrukte C-tomten mellom E-39 og Selegrend borettslag, som Åsane Tidende omtalte forrige uke.

Hasteforslaget som kan bety ferdigstillelse allerede før sykkel-VM i september, vakte sterke og kritiske reaksjoner fra Miljøpartiet De Grønne og borettslaget sist.

Hjemdal mener imidlertid en slik løsning vil være svært nyttig, spesielt etter at økningen av bompenger som ble vedtatt på landsmøtet forrige uke. Hun understreker at det å etablere flere innfartsparkeringer er et viktig virkemiddel for å bidra til at flere benytter seg av kollektivtilbud. Målet er nemlig å øke antallet kollektivreisende ved å gi et slikt tilbud

Frp jubler

– Nå ble det nettopp vedtatt bompengeøkning, og flere stasjoner. Innfartsparkeringen ved Horisont forsvinner når skole og kulturhus etableres. Det er urealistisk at alle de reisende som kommer fra Nordhordland ikke bruker bil, dersom en slik innfartsparkering ikke prioriteres.

Hjemdal sier at ved å frigjøre parkeringsplass og å etablere innfartsparkering på C-feltet, vil de legge til rette for at flere velger kollektivt.

– Det faller på sin egen urimelighet at MDG kritiserer noe de selv har vært med å vedta, og spesielt når de ikke kommer opp med andre alternativ. Jeg håper at dette blir enstemmig vedtatt da det vil en fin gulrot for å få folk til å reise kollektivt inn til sentrum, i stedet for med bil.

– Dette har vi ventet på. Vi etterlyste status på dette senest 23. mai i fylkesutvalget, fortsetter Hjemdal.

– Uforståelig

Per-Arne Larsen (V) mener løsningen for å etablere en slik parkering ligger helt andre steder enn på C-tomten.

– Å bruke 10 millioner kroner på mer asfalt til parkeringsplasser, et nytt kryss og til å få flere biler inn i Åsane sentrum er rett og slett uforståelig.

– Behovet for innfartsparkering kan og bør enkelt løses ved at fylket leier noen av de hundrevis av parkeringsplassene som står ledig på Åsane senter hver dag, og det bør vurderes å bygge flere mindre innfartsparkeringer utenfor sentrale Åsane, nærmere der folk reiser fra.

