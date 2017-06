Gulljubel for Martine Martine Hjørnevik klinte til med tre gullmedaljer under Framolekene i helgen. I to av distansene var hun allerede kvalifisert for ungdoms-OL, mens kravet for 100 meter var i boks etter søndagens løp på tiden 12.28 sekunder.

Til tross for guffent vestlandsvær under fredagens konkurranser ble det seier i både 100 meter hekk og 200 meter for jenter 16 år. Disse grenene er den hardarbeidende tenåringen allerede kvalifisert til å løpe når EYOF går av stabelen i slutten av juli. Den siste dagen av Framolekene var forholdene bedre, og på 100 meter var både gull og kvalifiseringskrav i boks på tiden 12.28.

– Jeg vet at jeg kan løpe enda bedre på alle tre distansene, men jeg skal være fornøyd med helgens prestasjoner i det kjipe været, forteller hun.

– Elsker å vinne

Fredagen var det nemlig øsende regn og motvind da Martine løp 100 meter hekk på 13.85, og 200 meter på 24.95 sekunder. Likevel ble det årets beste tid på 200 meter utendørs, noe som motiverer det unge talentet.

– Jeg er i god form, langt bedre enn tidligere i sesongen. Det er deilig å kjenne forbedringen, og det gjør all treningen verdt det, forteller hun.

– Også elsker jeg å vinne. Det er tross alt derfor jeg driver med dette, tilføyer hun raskt.



Da Åsane Tidende pratet med den unge jenten under Norna-lekene tidligere i år, var årets mål å kvalifisere seg til EYOF konkurransen i Ungarn. Nå er målet å nå finalene i de olympiske lekene for ungdom. I tillegg håper Norna Salhus-løperen å vinne under Norgesmesterskapet for juniorer i august. Da går hun nemlig videre til Nordisk Landskamp, hvor alle landsmesterne i Norden møtes for å hamle opp om respektive titler i Norden.

– Det hadde vært utrolig stas å få representere Norge under nordisk. De to beste fra hver konkurranse går videre dit, og jeg vil være en av dem, forteller hun bestemt.

Før de store mesterskapene venter Tyrvinglekene om knappe 14 dager. Der håper løperen å sette nye personlige rekorder i alle grenene hun deltar i.

– Jeg vet jeg kan enda bedre, og er veldig klar for å vise det. Jeg bare håper det er bedre forhold på Østlandet enn hva det var her hjemme i helgen, humrer hun.

Les hele artikkelen i papirutgaven av Åsane Tidende eller i vår eavis.