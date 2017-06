– Jeg savner ikke Paradise Hotel – Jeg meldte meg på Paradise Hotel fordi jeg syntes det vanlige livet var litt for kjedelig, sier Aleksander Sæterstøl (21) fra Hordvik. Han savner imidlertid ikke oppholdet på hotellet i ettertid.

«Paradise Hotel» er en realityserie som startet opp i 2009. Konseptet går ut på at en gruppe single mennesker samles på et luksushotell. Her må de konkurrere mot hverandre om en plass på hotellet, og hver uke må én deltaker forlate paradiset.

Åsane Tidende møter Aleksander Sæterstøl, som har gjort inntrykk hos mange på skjermen i vår. Den blide og lattermilde 21-åringen er vokst opp i Åsane, på Hordvik, og har gått på Marikollen ungdomsskole.

– Det er her i Åsane jeg har utviklet meg og blitt til den jeg er. Hordvik er en fantastisk plass, konstaterer han.

Sløv fremstilling

Den unge åsabuen forteller at han meldte seg på programmet fordi han syntes hverdagslivet ble litt for traust og kjedelig.

– Jeg bestemte meg for å skrive en søknad, og i den skrev jeg mye rart, ler Sæterstøl, som opplevde at søknadsteksten ble brakt opp på banen igjen da han ankom hotellet.

– Føler du at du ble fremstilt riktig på tv?

– Alt jeg har sagt har jeg sagt, men jeg opplever at de har fokusert ekstra på den sløve versjonen av meg, svarer Sæterstøl.

Han synes at han tidvis har blitt fremstilt som litt dummere enn han er.

– Det er viktig å huske at de filmer 24 timer i døgnet, men klipper alt ned til 40 minutter, poengterer 21-åringen.

Slitsomt

Sæterstøl erkjenner at han ikke savner oppholdet på hotellet.

– Jeg savnet Martine Lunde, som jeg nå er sammen med. Det var henne jeg tenkte på da jeg røk ut, og ikke selve oppholdet på Paradise Hotel, forteller han.

– Hadde du noen positive erfaringer der?

– Man vokser mye som person, og lærer mye tålmodighet, smiler Sæterstøl.

Han presiserer at det kan være utfordrende å leve sammen med mennesker man ikke går godt overens med.

– Det å være så lenge sammen med mennesker man ikke ønsker å være med, det kan være ganske slitsomt.

Hjemlengsel

Ifølge Sæterstøl lever deltakerne i en slags boble.

– Vi visste ingenting om hva som foregikk. Vi visste ikke alltid hvilken dag det var, sier han, og legger samtidig til at alle ble fratatt mobilene sine med det samme de ankom hotellet.

– Vi fikk låne mobiler til å ta bilder av og til, men det var ikke mulighet til kontakte noen.

Sæterstøl innrømmer at han begynte å få hjemlengsel etter hvert.

– Det var derfor ikke like bittert da jeg røk ut. Som sagt var det Martine jeg savnet etter at jeg måtte dra.

Forskjellige reaksjoner

Når vi spør Aleksander Sæterstøl hva han ønsker å gjøre videre, er han usikker.

– Jeg vet faktisk ikke hva jeg vil, og det er nettopp det som var grunnen til at jeg meldte meg på Paradise Hotel, svarer han, men legger samtidig til at livet har endret seg litt.

– Jeg får litt oppmerksomhet på gaten. Det er mange som drar i meg. Folk oppsøker meg når jeg spiser eller venter utenfor prøverommet. Noen begynner å gråte eller får pustevansker, ler Sæterstøl.

Han erkjenner også at ikke alle er like begeistret for ham.

– Noen kommer bort til meg og sier at de vil knekke nesen min, for eksempel, smiler han.

– Har du fått mange tilbakemeldinger?

– Folk skriver mye sykt. Mobilen min var full av notifications da jeg endelig fikk den igjen, sier han, men utdyper at venner har vært positive.

– Jeg har ikke fått noen negative reaksjoner fra folk jeg kjenner, sier han til slutt.



Vinnerparet av årets Paradise Hotel ble Martine Lunde og Kevin René Gustavsson. Førstnevnte kastet kulen i troskapstesten, og uttalte på tv-sendingen at hun ville dele pengene med kjæresten Aleksander Sæterstøl og bestevenninnen Isabelle Eriksen.

