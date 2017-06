Eventyret fortsetter for Seahawks Åsane Seahawks fortsetter å imponere i eliteserien, og søndag sikret de seg fordel av hjemmebane i semifinalerunden. – Det var en skuffende seier, tordner sportslig leder Christian Detjen.

Den høylytte tyskeren var lettet over at laget kjempet seg til seier over Eidsvoll 1814 på kunstgressmatten på Rolland søndag ettermiddag, men han var også rasende etter den andre omgangen der hjemmelaget like gjerne kunne mistet poengene. Etter å ha styrt i hele første omgang, gikk lagene til pause med Åsane i 14-0 ledelse. Etter hvilen var det et slepphendt og ufokusert angrepslag som kom på banen.

Heroisk forsvar

– Vi spilte fantastisk fotball i de to første quarterne. Vi var stødige som fjell og burde egentlig scoret langt flere poeng før pausen, oppsummerer Detjen.



At havørnene slapp gjestene til i den andre perioden ga imidlertid publikum valuta for pengene. Den siste perioden ble nervepirrende da Eidsvoll kjempet seg tilbake i kampen. Med kun tre minutter igjen på klokken og stillingen 20-20, mistet Seahawks ballen på 20 yards-merket på egen banehalvdel. Med kort vei til ledelse prøvde gjestene alt de kunne for å bryte gjennom et fantastisk forsvarsspill av hjemmelaget. Det gikk imidlertid ikke veien, og hjemmelaget fikk igjen ballen i nytt angrep.



Lagets hovedtrener, Simon Sommerfeld, var også tilbake i fotballskoene etter tre års pause. Med hans erfaring på angrepslaget lyktes Seahawks i sitt siste angrep. Tilbakevendte Erik Nødtvedt kunne plante sin andre touchdown for dagen, og nesten sikre seieren. Med 30 sekunder igjen på klokken prøvde gjestene et siste angrep, men måtte gi tapt for et heroisk kjempende forsvarslag. Oppgjøret endte med seier til havørnene, og stillingen ble 26-20. Og da venter en semifinale på hjemmebane mot enten Eidsvoll 1814 eller Lura Bulls.

– Eventyrlig sesong

– Det var utrolig gøy å komme tilbake på laget og få to touchdown i sesongdebuten. Trenerne har gjort en glimrende jobb med både unge lovende talenter, og noen av landets beste veteraner. Jeg gleder meg til å kunne bidra resten av sesongen, forteller Nødtvedt, som ikke har spilt så langt i år grunnet familieforøkelse.



– Det var godt å ha Erik tilbake. Sesongen i eliteligaen har vært eventyrlig, og over alle forventninger for både laget og klubben. Vi har en sterk struktur i laget som også evner å spille kollektivt. Videre har vi antakeligvis landets beste bane å trene på, skryter hovedtrener Sommerfeld.



Han håper helst å møte Eidsvollingene i semifinalen, men er også trygg på at laget skal kunne slå Lura Bulls en tredje gang i år dersom det blir rogalendingene som kommer til Haukenes rede på Rolland i begynnelsen av juli.

– Det er helt klart mulig for oss å nå finalen så lenge vi fortsetter den gode jobben, mener treneren.



