– Gaven betyr enormt mye Håkon Knudsen, Lars Egil Nilsen og resten av ildsjelene som bygger klopper på fjell i bydelen ble nylig tildelt 15.000 kroner fra Sparebanken Vest Åsane. – Vi setter stor pris på pengegaven. Samtidig har vi ennå behov for mer hjelp og støtte, sier Håkon Knudsen.

På parkeringsplassen på Bogetveit overrekker Mona Breivik Sagstad, seniorrådgiver i Sparebanken Vest avdeling Åsane, en gavesjekk på 15.000 kroner til kloppebyggerne i bydelen representert ved ildsjelene Håkon Knudsen og Lars Egil Nilsen. Totalt deler Sparebanken Vest ut 100 millioner kroner av sitt overskudd fra 2016, og én million kroner har gått til ulike lag og organisasjoner i Åsane bydel.

– Det rørte noe i meg

Knudsen og Nilsen er glade for midlene de nå har blitt tildelt fra banken.

– Dette betyr enormt mye for oss, sier de glade mottakerne.

Sagstad forteller at hun oppdaget arbeidet til ildsjelene da hun leste Åsane Tidende i lunsjen.

– Jeg så tre stramme karer på bildet som hadde noen materialer i hendene. Deretter leste jeg artikkelen, og den rørte noe i meg. Her står fellesskapstanken og dugnadsånden sterkt. Ildsjelene bidrar til allmennheten, og dette prosjektet er noe som når alle, sier hun.

Sagstad legger til at her går virkelig pengene til noe allmennyttig.

– Alt fra barnefamilier til pensjonister vil få glede av resultatet av disse midlene, sier hun.

Seniorrådgiveren trekker også frem at alt blir gjort på dugnad.

– Det er fantastisk at jobben blir utført på frivillig basis. I tillegg er det strålende at det er så mange som stiller opp for å hjelpe dem som har dratt i gang arbeidet, sier hun til Åsane Tidende.

Langtidsprosjekt

Håkon Knudsen, Lars Egil Nilsen og flere andre ildsjeler har allerede sørget for at stien over Nordgardsfjellet er rustet opp. Det samme gjelder stien gjennom Salhusdalen, og den over Tellevikfjellet. I det siste har dugnadsgjengen arbeidet på Høgstefjellet.

– Nå er vi nesten ferdige med den ene veien opp dit. Så langt har vi laget 27 klopper der, og vi regner med at det er nødvendig med rundt 30 klopper totalt på den første stien på dette fjellet, sier Knudsen.

Etterpå er planen å gjøre den andre veien til Høgstefjellet fra Bogetveit i betydelig bedre stand for turgåerne.

– Det er imidlertid et langtidsprosjekt, poengterer Knudsen.

De to dugnadskarene understreker at partiet er skikkelig bløtt, og at det krever mye både materialer og jobb for å ruste opp den stien.

– Ja, det er et gigantarbeid. Hele stien oppover må blant annet klippes og ryddes før vi kan gå i gang med å bygge selve kloppene, sier Knudsen.

Trenger mer hjelp

Dugnadsgjengen setter stor pris på bidraget fra Sparebanken Vest Åsane, og Knudsen legger til at de har fått god respons etter artikkelen som sto på trykk i Åsane Tidende i midten av mai i år.

– I ettertid har vi fått både økonomiske midler og materialer fra flere ulike firmaer. I tillegg har privatpersoner bidratt med alt fra terrassebord til penger. Det er helt fantastisk, sier Knudsen.

– Det er gledelig at så mange setter pris det vi gjør, og at de har lyst til å hjelpe oss slik at også Høgstefjellet blir skikkelig rustet opp, legger han til.

Han ønsker likevel å poengtere at til tross for den gode responsen har de ennå ikke kommet i mål med materialer til å fullføre stien rundt Høgstefjellet.

– Vi er selvsagt takknemlige for all hjelp og bidrag, men vi er ikke i mål ennå. Det er fremdeles behov for støtte til materialer. Det er ikke mulig å fullføre jobben med de midlene og materialene vi har per i dag, understreker Knudsen.

Han er likevel optimistisk på at de skal klare å sluttføre prosjektet.

– Responsen har så langt vært overveldende, og vi håper at dette fortsetter, sier han med et stort smil.

