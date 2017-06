48 år gammel åsanemann siktet for drap på kone – Vi ser ikke bort ifra at vi kan gi flere detaljer ettersom etterforskningen skrider frem, men på nåværende tidspunkt ønsker vi ikke å gå ut med våre tanker rundt dødsfallet, sier politiadvokat og påtaleansvarlig Ørjan Ogne til Åsane Tidende.

En 48 år gammel mann er altså pågrepet og siktet for å ha drept sin 42 år gamle kone i Åsane i april i år.

Pågrepet på lørdag

Ifølge Ogne startet det hele 25. april, da siktede skal ha meldt fra til legevakten om at han hadde funnet konen død. Legevakten meldte fra til AMK, som deretter varslet politiet. En samlet vurdering som følger av etterforskning førte til drapsmistanke.

– Vi reagerte på flere ting. Blant dem at avdøde var ganske ung. I tillegg stusset vi over dødsårsaken, og etter hvert som etterforskningen utartet seg, fant vi flere og flere mistenkelige ting, sier politiadvokaten.

Han kan videre fortelle at siktede ble varetektsfengslet på lørdag.

– 48-åringen er varetektsfenglset i fire uker, og med fullstendig isolasjon og medieforbud de første 14 dagene, opplyser Ogne.

Han legger til at siktede har besøksforbud hele fengslingsperioden.

Den 48 år gamle mannen har imidlertid sagt seg uskyldig.

– Siktede anket på stedet, og lagmannsretten vil nok ta stilling til dette på onsdag, stadfester politiadvokaten.

Mer info etter hvert

Politiadvokaten kan ikke uttale seg stort om dødsårsaken.

– Dødsårsaken er uklar, men omstendighetene i saken gjør at vi mistenker drap.

Ogne forklarer at politiet ikke ønsker å uttale seg videre på et så tidlig stadium av etterforskningen.

– Vi ser ikke bort ifra at vi kan gi flere detaljer ettersom etterforskningen skrider frem, men på nåværende tidspunkt ønsker vi ikke å gå ut med våre tanker rundt dødsfallet. Det blir nok mer info etter hvert, avslutter Ogne.

Den avdøde kvinnen ble 42 år, mens siktede er 48 år. Begge er norske statsborgere, men av utenlandsk opprinnelse. Paret var gift og hadde en sønn på 7 år. Gutten blir nå ivaretatt av barnevernet. Videre skal politiet undersøke ekteparets bolig grundig. I tillegg til skal de foreta en rekke vitneavhør i saken.