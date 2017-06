– De fleste synes det er viktig å få mange «likes» – Når jeg våkner opp hver morgen, sjekker jeg mobilen. Da forventer jeg at jeg har fått notifications og meldinger. Det er veldig rart hvis jeg ikke har fått noe, sier Lisa Aguilera Osa fra Åsane videregående skole.

Hva er de positive og negative sidene ved dagens fokus på deling over internett?

Vi har snakket med Lisa Aguilera Osa og Wasinee Hansuri fra Åsane Videregående skole. Begge har mange meninger i debatten.

Veldig bredt

– Hva er det første dere tenker når dere hører ordene «sosiale medier»?

Osa og Hansuri trenger ikke å tenke så lenge før de svarer.

– Det er veldig stort, sier Hansuri.

Osa erkjenner at det første hun tenker på er kroppspress.

Hansuri utdyper:

– Sosiale medier er så bredt at enkelte barn og unge som bruker det ikke har peiling på hva de holder på med.

Mange «venner»

Antall Facebookvenner er et interessant tema.

– Før la man til alle man møtte som venner, og nå har vi kanskje 800 venner, men snakker bare med fem av dem, ler Hansuri.

Hun påpeker at veldig mange ukjente derfor vil komme til å se det man deler.

Osa forteller at hun er mer komfortabel med å legge ut bilder på Instagram enn på Facebook.

– Jeg er mye strengere med hva jeg legger ut på Facebook, siden det er så mange som ser det der, sier hun.

Osa nevner også reglementet på Facebook og Instagram, og påpeker at det er en forskjell der.

– Det er så mange regler å forholde seg til på Facebook, og man må lese veldig mye dersom man skal forstå alt.

Ikke helt trygt

Snapchat, som ble populært etter at Facebook tok av, er også en av de mest brukte sosiale mediene, skal vi tro Osa og Hansuri.

– Jeg bruker det hele tiden, 24 timer i døgnet, smiler Osa.

Hansuri ser ulempene ved Snapchat.

– Folk knipser et bilde så fort, og så sender de det. Mange tror at det er så trygt siden det forsvinner etter noen sekunder.

– Men det er egentlig ikke trygt i det hele tatt, sier Osa enig.

Hansuri påpeker at det finnes muligheter for å lagre bilder uten at mottaker vet om det.

– I tillegg er det slik at eierne av appen kan ha tilgang til bildene hele tiden, nevner hun.

Teller likes

– Synes dere det er kjipt å legge ut et innlegg som ikke får noen kommentarer?

– Ja, det er jo det, erkjenner både Hansuri og Osa.

– Man ønsker jo at folk skal bry seg, forklarer Hansuri.

Osa sammenligner det med å si noe i klassen uten å få respons.

– Det har blitt litt slik. Jeg er ganske sikker på at de aller fleste bryr seg dersom de får null respons på sosiale medier, sier hun.

Hansuri presiserer at det gir en viss status å få for eksempel 50 likes på et bilde.

– Men det er veldig dumt at det trenger å være slik, legger hun til.

– Det er en trist, men ærlig sak at jeg teller hvor mange som har likt profilbildene mine, innrømmer Osa.

Hun forklarer også at sosiale medier krever sin plass om morgenen.

– Når jeg våkner opp hver morgen, sjekker jeg mobilen. Da forventer jeg at jeg har fått notifications og meldinger. Det er veldig rart hvis jeg ikke har fått noe, understreker hun.

Positive ting

– Vi har snakket om mange negative sider ved sosiale medier. Kommer dere på noen positive?

– Mange er ensomme og bruker sosiale medier til å bli sett. Noen deler så mye at de blir populære, sier Hansuri.

Hun legger til at enkelte mestrer sosiale medier på en god måte, og at disse kan nå mange med viktige budskap.

– I tillegg kan man lettere holde kontakten med dem som lever langt borte. Et eksempel er familien min som bor i Thailand, sier Hansuri.

Også Osa nevner kontakt med familie som et stort pluss.

– Jeg kan se hva familiemedlemmer i Telemark og Molde driver med, og vi har også en egen slektsgruppe med kanskje 100 medlemmer. Det er kjekt, sier hun.

Hansuri synes også det er positivt at Facebook har en viss kontroll på hva som legges ut.

– Enkelte ting er upassende og forbudt, og dette blir ofte fjernet, avslutter hun.



