Åsane kriget seg bort fra nedrykksgjørmen – Ambisjonene om å kjempe om kvalikplass var nok noe urealistisk, sier Kristoffer Nesse Stephensen, etter tre svært viktige Åsane-poeng.

Senai Hagos smalt Åsane i ledelsen tidlig, før kaptein Eirik Wollen Steen rev seg løs i feltet og stanget vertene i en 2-0-ledelse før 25 minutter var spilt på Myrdal. Gjestene fra Trøndelag reduserte på straffe, presset Åsane lenge, men de oransje tok tre svært viktige poeng på Myrdal.

– Sterkt å stå i mot etter at de kjørte oss hele 2. omgangen. Vi var gode før pause, og er veldig lettet over å endelig hente tre poeng igjen, fortsetter Nesse Stephensen.

– Vi er svakere enn i fjor

For Åsane klatret dermed til en 11. plass, seks poeng foran Fredrikstad på kvalifiseringsplass. Men det har vært en svært trøblete vårsesong der oransjetrøyene kun tok 16 poeng. Åsane har med andre ord vært et bunnlag i første delen av 2017-sesongen. Stikk i strid med ambisjonene før årets sesong.

– Vi ønsker å være med i toppen og kjempe om en topp seks-plassering, sa Mjelde til Åsane Tidende i vinter.

Nå innrømmer lagets kanskje største stjerne, Kristoffer Nesse Stephensen og Mons Ivar Mjelde at ambisjonene kan ha vært i overkant høye.

– Vi har vært svært varierende både poengmessig og spillemessig. Kanskje det hadde vært lurere å sette seg litt mer realistiske målsettinger for sesong, uten at jeg tror akkurat det har preget oss, sier Nesse Stephensen.

Vanskelig å ersatte dem

Han utdyper.

– Det er bra å ha ambisjoner, men vi har mistet Jacob Glesnes (Strømsgodset, journ.anm.), Vegard L. Moberg (Bodø/Glimt, journ.anm.) og Fredrik Pallesen Knudsen (Haugesund, journ.anm.) i løpet av de siste to sesongene. Du ser hvilket nivå de spiller på nå, og det er spillere som har vært vanskelig å erstatte, så klart. Da sier det seg selv at vi ikke har en like sterk stall nå, men vi skal fortsette å kjempe og se oppover på tabllen.

Mjelde er langt på vei enig i Nesse Stephensens uttalelser.

– Ambisjonene før sesongen handlet om å ønske å ta laget et steg videre, tørre å satse og være offensiv. Vi ser nå at det har vært vanskelig å erstatte spillere som Moberg og Pallesen Knudsen, så jeg tror vi får først og fremst jobbe for å fortsette å stabilisere oss i denne divisjonen, ta steg for steg, og jobbe på sikt med å bli bedre og hente inn de riktige typene.

Debutant

Nesse Stephensen roser Åsanes nyervervelse, Simen Brekkhus, som er kommet på lån fra Sogndal, og debuterte fra start mot Levanger.

– Han virker bra og gir oss noe vi trenger på midtbanen. Kanskje det kan åpne for at jeg kan spille lengre oppe i banen igjen, det er der jeg trives best, sier Nesse Stephensen.

Åsane spilte en forrykende 1. omgang i solsteiken på Myrdal. Vertene vartet opp med flere strålende angrep, før et Soltvedt-frispark smalt i gjestenes mur, før Senai Hagos enkelt kunne bredside inn ledermålet. Vertene eksploderte ut av startblokkene og rev gjestene fra Levanger i filler den første halvtimen. Eirik Wollen Steen headet inn 2-0 og et rystet bortelag ble løpt i senk i Bergen.

Levanger kom imidlertid gradvis inn i kampen og etter hvilen snudde kampbildet seg fullstendig. Gjestene reduserte på straffe og dominerte kraftig de siste 45 minuttene, men Åsane slapp med skrekken, mye takket være en heroisk Ueland-redning på strek.

Vanvittig Ueland-redning

– Du kan si at det var en matchvinnerredning, ja, sier venstrebacken etter at han på mirakuløst vis fikk avverget en Levanger-avslutning med hodet.

– Vi ble litt passive i 2. omgang, men vi stod i mot og det står det stor respekt av. I dag var det poengene som gjaldt, og det var fantastisk å starte høstsesongen med en seier, supplerer Mjelde.

Harris på vei inn

– Kommer dere til å forsterke laget ytterligere i sommer, Mjelde? (Overgangsvinduet åpnet torsdag)

– Vi ønsker å styrke laget og øke konkurransen i stallen. Vi jobber for å få det til, sier han.

Vadim Manzon ble aldri noen hit på Myrdal og ble sendt i retur etter et mislykket låneopphold. Nå innrømmer Mjelde at en ny spiss er en prioritering.

– Vi ser etter en spiss som kan kjempe med Geir André Herrem. Ellers har vi hatt Nicolai Harris på prøvespill den siste uken. Han har vist mye bra, og kan fort bli en spiller vi ønsker å signere, sier han om bergenseren som for tiden spiller for Fløy på sørlandet, og har en fortid i Bjarg.