Avfeier Huseklepp-rykter, men sikret Fløy-spiller: Bergenser signerte for Åsane Nicolai Harris (23) imponerte Mjelde på prøvespill.

– Han har vist mye bra og imponert oss de dagene han har trent med oss, sa Mons Ivar Mjelde til Åsane Tidende søndag.

Nå bekrefter sportslig leder Trond Bjørndal at 23-åringen blir Åsanes andre signeringen denne sommeren, etter at Simen Brekkhus ble hentet på lån fra Sogndal tidligere i måneden.

– En ung, lovende og dedikert spillertype som gir oss økt konkurranse i backlinjen. Han er først og fremst venstreback, og er en spiller som vi håper vil utvikle seg videre hos oss.

Harris er fra Bergen og har en fortid i Bjarg, og har den siste tiden spilt for Fløy i 3. divisjon. Harris har også en fortid i Start og Vindbjart.

Han har signert en kontrakt til juli 2018.

Hatlebrekke ut

Samtidig forsvinner unge Simen Hatlebrekke, som har kommet inn på politiskolen borte fra Bergen.

Vil hente Dang

Nest-Sotra-spiss Alexander Dang har blitt kraftig linket til Åsane etter at overgangsvinduet åpnet for en uke siden. Målmaskinen fra Laksevåg takket nei til prøvespill på Myrdal, og valgte til slutt Ågotnes for å fått mest mulig spilletid, som Åsane Tidende omtalte da. Nå har Åsane kommet med et bud på spissen, etter at han har levert varene også i 2. divisjon.

– Vi var nære å få han i fjor. Nå har vi kommet med en forespørsel til Nest-Sotra, og prøver å få til en løsning for å løse han fra kontrakten, men det er fortsatt mye som gjenstår, og mye avhenger av hva Nest-Sotra og spilleren selv ønsker. Det pågår en prosess rundt dette nå, sier Bjørndal.

– Ingenting konkret

Han avviser samtidig ryktene rundt Erik Huseklepp, som både BA og BT har koblet til Åsane den siste tiden, etter at det aldri ble noen enighet mellom Brann og FK Haugesund om spilleren.

– Ingenting konkret rundt han. Ingenting vi jobber med nå, sier Bjørndal.

Nando Vormgoor, broren til hans mer kjente bror som spiller i Brann, er på prøvespill.

– Han er på ferie i Bergen og han trener med oss.

Bjørndal bekrefter også at det ikke er kommet noen bud på to av lagets nøkkelspillere, Geir André Herrem og Kristoffer Nesse Stephensen.

– Ingen bud på dem. Jeg regner med begge de fortsatt er Åsane-spillere når vinduet stenger, sier sportssjefen.