Huseklepp klar

– Vi bekrefter at vi har inngått en låneavtale med FK Haugesund for Erik Huseklepp (32) for resten av 2017-sesongen, skriver Åsane Fotball i en pressemelding.

Den tidligere landslagsvingen kommer først og fremst på lån ut sesongen. Låneavtalen er kommet istand etter et godt samarbeid mellom FK Haugesund, Åsane og Erik Huseklepp, melder klubben.

Mons Ivar Mjelde var godt fornøyd med å signere sin tidligere elev da Åsane Tidende snakket med han på telefon i ettermiddag.

– Å lokke en så stor profil til Åsane, betyr mye. Han har enorm erfaring med 32 landskamper og vil bli viktig i den unge spillergruppen vi har, sier Mjelde.

Åsane har fått hjelp gjennom en av sine samarbeidspartnere til å fullføre avtalen. Mjelde tror den tidligere Brann og Bari-spilleren fremdeles har mange år igjen på fotballbanen.

– Erik på sitt beste har rå kvaliteter, han utfordrer mye i lengderetningen og gir oss flere strenger å spille på. Han sier selv at han har flere år igjen på banen, og treneren til Haugesund har skrytt veldig av Huseklepp, fortsetter Åsane-treneren, om 32-åringen, som startet fotballkarrieren sin i Gneist og Bjarg.

Erik Huseklepp er først tilgjengelig for intervju i løpet av morgendagen, får Åsdane Tidende opplyst.

Åsane Tidende kommer tilbake med mer.