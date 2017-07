Huseklepp presentert på Myrdal: – Jeg hadde et sterkt ønske om å spille i Åsane – Sulten min for å spille fotball tar aldri slutt, sier Erik Huseklepp (32) etter overgangen til Åsane.

Den tidligere landslagsspilleren signerte lørdag ettermiddag en låneavtale med Åsane ut sesongen, som Åsane Tidende omtalte i går. I ettermiddag møtte stjernen pressen på Myrdal.

– For meg var det aller viktigst å få komme hjem til Bergen. Både Haugesund og Åsane har vært svært delaktige til å få denne avtalen på plass, og jeg er veldig fornøyd med å være på plass i Åsane, sier 32-åringen.

32-åringen som slet med spilletid i Haugesund, understreker at han fortsatt har mye å gi på fotballbanen, tross alderen.

– Sulten min for å spille fotball tar aldri slutt. Jeg trivdes veldig godt i Haugesund, men nå er det utrolig godt å være tilbake i Bergen. Jeg føler at jeg fortsatt er god nok for eliteserien, og jeg kan ikke vente med å debutere for Åsane. Hadde jeg rukket kampen i dag, ville jeg kastet meg på første flyet, sier han om Åsanes bortekamp mot Arendal klokken 18.

– Glad det ble Åsane

Sandsli-karen var lenge koblet til Brann, men gjør det klart at et halvt år i Åsane, på ingen måte er noen nedtur.

– Brann vil selvfølgelig alltid ha en spesiell plass i hjertet mitt, men jeg er veldig glad for at det ble Åsane.

Han bekrefter selv at han går ned i lønn, naturlig nok, etter overgangen, og vet lite om låneavtalen kan bli til en permanent løsning etter sesongen.

– Jeg forholder meg til at jeg skal være her på lån ut sesongen, så får vi se hva som skjer etter det, sier han.

Med Åsanes unge spillerstall, kan vingen bli en viktig mann, også på treningsfeltet og i garderoben.

– Jeg liker veldig godt å jobbe med unge spillere. Jeg er ikke den som skriker høyest, men håper å få kunne bruke rutinen min og erfaringen min sammen med de andre spillerne. Jeg snakket mye med Fredrik Pallesen Knudsen i Haugesund, og han hadde bare gode ting å si om Åsane. Spillerne må i alle fall ikke være redde for å komme til meg, forklarer han.

– Et godt forhold til Mjelde

– Var Mons Ivar Mjelde en avgjørende årsak til at du valgte Åsane?

– Han var helt klart en av grunnene. Jeg har et veldig godt forhold til Mons, påpeker han.

Og som klubbens største signering noensinne, vet den tidligere Fyllingen-spilleren at presset er stort.

– Jeg har alltid spilt med press og det trives jeg godt med. Nå gleder jeg meg til å komme i gang, få en god treningsuke og forhåpentligvis debutere mot Ranheim neste helg.

Han tror også laget fra Myrdal kan klatre på tabellen etter en skuffende vårsesong.

– Det er en jevn og tøff liga, og klart det kan være mulig å blande seg inn i kvalikstriden. Det er et spennende lag med et bra potensial.

Åsane tok seinere i dag en meget sterk borteseier mot Arendal på Sørlandet. Kristoffer Nesse Stephensen sikret oransjetrøyenes andre strake seier da Åsane vant 1-0. Mjeldes mannskap blir liggende på en 11. plass, men er nå kun ett poeng bak Tromsdalen på kvalikplass.