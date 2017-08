Ble en av byens første med røykfri uteservering

Kan røyking utendørs virkelig være skadelig for andre?

Tobakksrøyk kan være skadelig også utendørs. Det avgjørende er hvor mye og hvor lenge det røykes. Røyken fra et sidebord kan komme opp i samme konsentrasjon som røyken i en tidligere røykfylt taverna. Forskjellen er at når luften beveger seg utendørs, forsvinner røyken raskere når ingen røyker lenger. Men så lenge røykingen pågår, kan skadene bli de samme som ved røyking innendørs. Fem av seks ansatte på uteserveringer i Sverige ble utsatt for røyk på et helseskadelig nivå.

Hotell- og restaurantforbundet i Sverige støtter røykfrie uteserveringer.

Passiv røyking Å røyke passivt vil si å puste inn luft som er forurenset med tobakksrøyk. I Norge dør mellom 100 og 200 personer hvert år av sykdom som skyldes passiv røyking. Å puste inn luft med tobakksrøyk utgjør en helserisiko for voksne med kroniske lungesykdommer (inkludert astma og KOLS). Ved lengre eksponering kan også passiv røyking gi lungekreft. Passiv røyking øker risikoen for hjertesykdom med 25-30 prosent. Større doser gir økt risiko, men selv små mengder passiv røyking kan forårsake hjerte- og karsykdom og utløse for eksempel hjerteinfarkt. Barn som puster i røykfylt luft er oftere syke.

Bakgrunn. Et av Kreftforeningens hovedmål er at færre skal få kreft. 18 ulike kreftformer er hittil forbundet med røyking. Tobakksbruk er den viktigste enkeltfaktoren for kreftrisiko, og den viktigste risikofaktoren for tidlig død og tap av friske leveår som kan forebygges. Kreftforeningens langsiktige mål er et tobakksfritt Norge. På veien dit må flere virkemidler som er dokumentert å ha effekt, tas i bruk, blant annet tiltak som gjør at tobakksprodukter blir mindre tilgjengelige og mindre attraktive for barn og unge, høye tobakksavgifter, kampanjer, støtte til tobakksavvenning osv. Barn har nylig fått en lovfestet rett til et røykfritt miljø. Arbeidet for flere tobakksfrie områder i samfunnet er viktig, for i tillegg til å verne mot passiv røyking, bidrar tobakksfrie områder til denormalisering av tobakksbruk. I land og stater som har kommet langt i dette arbeidet, er det en tendens til at flere områder også utendørs blir røykfrie, for eksempel røykfri servering utendørs på restauranter. Hovedbegrunnelsen er hensynet til de ansattes rett til et røykfritt arbeidsmiljø. Ingen skal ufrivillig behøve å utsettes for tobakksrøyk på arbeidsplassen. Ved å jobbe for røykfri servering utendørs på Verdens tobakksfrie dag, bidrar vi til å prøve ut på grasrotnivå et tiltak som har vært diskutert av helsemyndigheter og politikere i en tid, men som få har prøvd i praksis i Norge. (Kilde: Kreftforeningen)