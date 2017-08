Åsane mister nøkkelspiller Soltvedt signerte kontrakt med Sogndal i dag.

– Nå er jeg veldig glad. Jeg hadde tilbud fra Sogndal før 2016-sesongen, men fikk ikke gå. Nå er jeg glad for at de holdt det som ble lovet, at jeg skulle få sjansen neste gang det kom et tilbud.

Det var Sogn Avis som først omtalte mulig Soltvedt-overgang.

– Det blir bra å endelig få prøve seg på det høyeste nivået, og jeg gleder meg stort, sier Soltvedt, som ble hentet fra Brann 2 etter opprykket til Obosligaen. Laksevåg-gutten har har vært en av klubbens viktigste spillere siden opprykket, men erstatteren i Erik Huseklepp er allerede på plass.

Soltvedt bekrefter at avtalen gjelder for de neste tre årene, og at Åsane og Sogndal ble enige i går.