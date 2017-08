Åsane gikk på trynet i Huseklepp-debut – En stor nedtur. Vi gjorde Ranheim fryktelig gode, sier Erik Huseklepp etter sin Åsane-debut.

Det startet strålende for Åsane hjemme på Myrdal mot sterke Ranheim. Erik Huseklepp avanserte langs venstrekanten og prikket perfekt inn til Geir André Herrem. Åsanes storscorer hadde en enkel jobb med å gi vertene føringen.

– Vi fant hverandre veldig godt i starten, og jeg tror vi kommer til å bli bra sammen, sier Huseklepp.

– Vi har brukte denne uken til å snakke mye sammen, og jeg tror samarbeidet vårt kommer til å bli veldig bra utover høsten, supplerer Herrem

1-0-scoringen var imidlertid det eneste lovende med dagens Åsane som leverte en syltynn prestasjon på eget kunstgress.

– Vi gjorde Ranheim veldig gode

Ranheim kjørte resten av matchen, og vant til slutt fortjent 3-1 på Myrdal.

– Jeg synes vi gjorde Ranheim veldig gode i dag. Vi fikk en perfekt start på kampen, gikk rett i strupen på dem, men lite fungerte etter ledermålet. Vi ga vekk noen utrolig lette scoringer, og kampen endte i en stor nedtur, oppsummerer mannen som alle snakket om før Ranheim-kampen.

– Men nå må vi reise oss og klinke til mot Sandnes-Ulf neste helg. Det er en god stall i Åsane, en fin gruppe å komme inn i, og det var veldig fint å debutere i dag. Det har vært en god start på høstsesongen, så får vi jobbe med å bli mer solide og litt tøffere, fortsetter Huseklepp.

– Ufattelig enkelt

Mons Ivar Mjelde var skuffet etter nederlaget.

– Ranheim er det beste laget vi har møtt på Myrdal denne sesongen. Vi fikk kampen inn i det sporet vi ønsket etter fantastisk forarbeid av Huseklepp. Dessverre slapp vi inn ufattelig enkle og billige mål. Du kan nesten si det var to selvmål, sier han om Sindre Austevolls selvmål, og svake forsvarsspill i forkant av trøndernes andre scoring.

– Geir André Herrem burde vel scoret et par mål til i dag, men vi gjorde for store feil. Vi hang ikke godt nok sammen. Dette var dessverre et stort tilbakesteg fra det vi gjorde mot Levanger (2-1-seier, journ.anm.) og Arendal (1-0-seier, journ.anm.). Det var litt overraskende, sier Mjelde.

Om Huseklepps debut i oransje drakt, sier den tidligere Start- og Brann-treneren dette:

– Han kommer til å bli bedre og bedre. Han kler mange roller offensivt, og vi skal huske på at han ikke har spilt veldig mange kamper de siste månedene.

Nicolai Harris ble hentet fra Fløy forrige uke og debuterte da Åsane slo Arendal på Sørlandet sist helg.

– Vi ble litt feige og redde virket det som etter ledermålet. Vi har hatt to gode matcher nå, men møtte et solid lag i dag. Vi mistet for mye ball, og ble hardt straffet, oppsummerer han.

Skapte lite

Vertene tok altså føringen tidlig i kampen, men etter dette, styrte gjestene fra Trondheim begivenhetene på Myrdal, dog uten å skape veldig mye.Riksvold utlignet like før halvtimen, før en uheldig og udyktig Sindre Austevoll styrte ballen i eget nett etter et fint Ranheim-angrep.

Lillebo hamret inn 1-3 etter hvilen, og Åsane var aldri i nærheten av å skape spenning etter gjestenes tredje mål. Det hele virket energiløst, tamt og lite farlig da vertene angrep, og laget manglet tydelig Joachim Soltvedts giftige venstrefot, som forsvant til Sogndal forrige uke.