Norna-Salhus med 18 medaljer i NM Åtte gull, fem sølv og fem bronse var fasit etter norgesmesterskapet i Harstad.

Med den enorme medaljefangsten var Norna-Salhus mestvinnende klubb i Harstad.

– Vi hadde mesterskapets nest største tropp. Det er vi veldig stolte over, sier Byrkjenes som presiserer at det ligger stor prestisje i å kvalifisere seg for junior-NM for de yngste.

De åtte gullmedaljene ble vunnet av Martine Hjørnevik (100 meter hekk). Mona Ekroll Jaidi (diskos), Sven Martin Skagestad (diskos og kule). Ingrid Mork (Høyde), Silje Lindstad (3000 hinder) Mari Aarø (tresteg) og Vilde Ingvaldsen (slegge) vant også.

Les mer og se flere bilder i Åsane Tidendes papirutgave.