Volvat åpner Åsane-avdeling Volvat åpner et komplett medisinsk senter med allmennleger, legevakt, bedriftshelsetjeneste, psykologer og et bredt utvalg av spesialister på Åsane storsenter i januar. – Det er viktig for oss å etablere oss i denne bydelen, sier Frank Olsen.

Frank Olsen, leder for Volvat Bergen, forteller at de har sett på flere lokaler i Bergen Nord tidligere, og at de i lang tid har ønsket å etablere et medisinsk senter i bydelen.

– Da Olav Thon Eiendomsselskap kjøpte opp Åsane storsenter ble det veldig aktuelt å se på noe der. Vi samarbeider med dem i Fana, og har god erfaring med dem, sier Olsen.

Sentralt lokale

Volvat Åsane skal holde til i A-bygget på storsenteret. Olsen fremhever at den sentrale plasseringen til kjøpesenteret også har vært avgjørende for de valgte å etablere seg i de aktuelle lokalene.

– Åsane har blitt en ganske stor bydel i seg selv. I tillegg er bydelen et sentrumsområde for kommunene i Nordhordland og dem som bor på Osterøy. Derfor er det viktig for oss å starte opp et medisinsk senter i denne bydelen, sier han til Åsane Tidende.

Olsen forteller at både sykehuset i Årstad bydel og det medisinske senteret deres i Laguneparken har vokst seg store og populære.

– Samtidig vet vi at mange ikke liker å reise langt for å gå til legen. Vi ønsker derfor å gi et tilbud til dem som bor i og rundt Åsane når vi åpner vårt nye legesenter i januar, sier han.

Spennende etableringsfase

Byggeprosessen i de kommende Volvat-lokalene i Arken-bygget har startet.

– Planen er at vi skal overta lokalene senest 1. desember i år. Da har vi én måned til klargjøring før første åpningsdag blir tirsdag 2. januar, sier han til Åsane Tidende.

Volvat-lederen legger ikke skjul på at det er en utfordrende etableringsfase som venter dem.

– Oppstartsperioden er alltid en utfordring, men vi skal jobbe hardt for å nå ut med tilbudet vårt til alle som bor i Åsane-regionen, sier Olsen.

Han ønsker ikke å gå ut med en målsetting for omsetning for de første årene.

– Målet vårt er å bygge opp et tjenestetilbud som etter hvert skal bli like omfattende som det vi har i Laguneparken. Vi skal tilby rask legehjelp til hele regionen, avslutter Frank Olsen.

