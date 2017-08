Se opp for haikere Tirsdag ettermiddag stod disse tre ryggsekkturistene og haiket på motorveien ved Åsane storsenter. Kun politiet stoppet for dem.

– Vi fikk melding fra øvrige bilister om at tre personer gikk langs Åsaneveien og forsøkte å få skyss videre. Politiet rykket ut og beordret de tre haikerne bort fra stedet, opplyser førstebetjent Vidar Almberg ved Bergen nord politistasjon til Åsane Tidende.

Full forståelse

Turistene, som trolig hadde tenkt seg østover, viste umiddelbar forståelse for at de ble bortvist.

– Det er en firefelts vei. Det i seg selv bør være nok til å forstå at dette ikke er et sted å haike. De tre turistene snudde og gikk tilbake til tryggere veier, sier førstebetjenten.

Ikke første gang

Dessverre er det ikke første gang at det står haikere både langs E39 og E16.

– Nå er det ikke slik at dette er et ukentlig problem. Men det skjer dessverre en del ganger i turistsesongen, og det har vært flere tilfeller i sommer.

– Hva tror du er grunnen?

– Det er et godt spørsmål. De aller fleste skjønner at det er en motorvei, og at det er ulovlig å oppholde seg her. Noen bare går uten å tenke for mye. Det er muligens også andre regler hvor de kommer fra, sier Almberg.

Åsane Tidende har omtalt problemet tidligere. Blant annet var vi i kontakt med en amerikansk turist, som mente at motorveien i Åsane minnet mer om en landevei sammenliknet med veiene han var vant med i hjemlandet.